Sommer in der Stadt mit Noisepollution Rockrevue, 21.08.25

Am 21. August 2025 sorgt die Noisepollution Rockrevue bei Sommer in der Stadt in Künzelsau für ein musikalisches Highlight am Unteren Markt. Die drei Musiker bringen ein außergewöhnliches Programm auf die Bühne, das durch Vielseitigkeit und musikalisches Können besticht. Bekannt für ihre mitreißenden Interpretationen legendärer Songs von Künstlern wie The Beatles, Steely Dan, Neil Young, Billy Joel, Queen, Bob Dylan und The Police, kombiniert die Band Raritäten und Meilensteine der Rockgeschichte mit eigenen Kompositionen. Mit Akustik- und E-Gitarren, Bass, Schlagzeug und wechselndem Leadgesang gelingt es Noisepollution, die musikalische Essenz der Stücke herauszuarbeiten und dabei einen eigenständigen, unverwechselbaren Sound zu kreieren. Eine besondere Rolle spielt der dreistimmige Chorgesang, der zum Markenzeichen des Trios geworden ist.

Do. 21. August, Unterer Markt, Künzelsau, www.kuenzelsau.de