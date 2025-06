Sommer in der Stadt: Stick in the Mud, 03.07.25

Am 3. Juli heißt es wieder »Sommer in der Stadt« – dieses Mal am Oberen Bach mit der Band Stick in the Mud. Von 17 bis 21 Uhr bringen die vier Musiker ihren mitreißenden Rhythm’n’Blues-Sound in die Künzelsauer Innenstadt. Stick in the Mud überzeugen mit handgemachter Musik, Spielfreude und musikalischer Qualität. In der Besetzung mit Bass, Schlagzeug und zwei Gitarren entsteht ein dichter, groovender Sound – ergänzt durch drei starke Leadstimmen, die für Abwechslung und Energie auf der Bühne sorgen. Das Repertoire reicht von eigenen Kompositionen, wie sie auf der im Frühjahr 2024 erschienenen CD »Songs from the Radio« zu hören sind, bis hin zu ausgewählten Cover-Perlen, die das Live-Erlebnis komplettieren. Die Band bringt dabei nicht nur musikalisches Können, sondern auch Leidenschaft auf die Bühne – ein Konzertabend, der garantiert unter die Haut geht.

Do. 3. Juli, 17 Uhr, Oberer Bach, Künzelsau, www.kuenzelsau.de