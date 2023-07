Sommer in der Stadt: The Uniques

Beim Sommer in der Stadt werden an verschiedenen Standorten in Künzelsau gemütliche Plätze mit Palmen, Sandflächen und Liegestühlen geschaffen, die mit Live-Musik zum Verweilen einladen. Am 3. August sorgen The Uniques für Stimmung. Wer die Band kennt, weiß, zu welchen musikalischen Leistungen sie fähig ist – wohlgemerkt alles ohne Schlagzeug und E-Gitarre. The Uniques stehen für die Einzigartigkeit ihrer musikalischen Interpretationen. Sie bedienen sich nicht aus dem Standardrepertoire vieler Partybands, sondern setzen eigene Akzente.

Do. 3. August, 17 Uhr, Altes Rathaus Künzelsau, kuenzelsau.de