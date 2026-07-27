Sommer in der Stadt Künzelsau: Unbedingt Blech, 13.08.26

Unbedingt Blech wurde 2018 von sieben Musikern aus den Landkreisen Neckar-Odenwald, Main-Tauber und Hohenlohe gegründet. Die Blaskapelle hat sich einen Namen gemacht, indem sie die traditionelle böhmische Blasmusik mit modernen und mährischen Stücken kombiniert. Dieses abwechslungsreiche Repertoire sorgt für eine besondere Vielseitigkeit und lässt jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Der Eintritt zu diesem musikalischen Highlight ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Regionale Gastronomiebetriebe sorgen für das leibliche Wohl der Gäste, die sich in entspannter Atmosphäre zurücklehnen und den Sommerabend genießen können. Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Sommerabend voller kreativer Blasmusik.

Do. 13. August, 17 Uhr, Alter Bahnhof, Künzelsau, kuenzelsau.de