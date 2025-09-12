Sommer in der Stadt: Band WildVivid als starkes Finale

Die städtische Reihe "Sommer in der Stadt" mit Musik und Bewirtung hat im Lauf der Jahre immer mehr Fans gefunden und genießt mittlerweile Kultstatus.

Bei insgesamt neun Konzerten und freiem Eintritt konnten Besucherinnen und Besucher Bands aus der Region live erleben, mal rockig, mal eher sanft-melancholisch. Das Publikum schätzt diese Mischung. Zum Sommer-Abschluss sorgt die Akustik-Coverband „WildVivid“ mit handgemachtem Rock und jeder Menge Spielfreude für beste Stimmung. „Wir dachten, die Besucherzahlen von 2024 können nicht übertroffen werden und wurden auch in diesem Jahr wieder positiv überrascht. Die Sitzplätze reichten an vielen Abenden nicht aus,“ so Renate Kilb. Die Eventorganisatorin der Stadtverwaltung Künzelsau blickt strahlend in die Runde. Nach sechs Jahren sei die Reihe zum Selbstläufer geworden und bringt Gäste aus der gesamten Region nach Künzelsau. Costa Papadopoulos und sein Bistro-Team haben Hochbetrieb, um den großen Andrang bei der Essens- und Getränkeausgabe zu bewältigen. Der Betreiber des Oxn freut sich über den Abschluss. Auch ihn hat der große Zuspruch begeistert. Trotz eines kurzen Regenschauers wurde getanzt und die Stimmung war sehr gut.

„Das Finale war ein voller Erfolg – und die gesamte Konzertreihe schlicht großartig,“ zieht Bürgermeister Stefan Neumann Bilanz. „Gut gelaunte Gäste, das vielfältige Angebot der Gastronomie und Caterer sowie die Bands aus der Region haben unsere Stadt in diesem Sommer um eine Attraktion bereichert. Es wurde friedlich und fröhlich gefeiert – dafür gilt allen Beteiligten mein herzlicher Dank.“ Das musikalische Format "Sommer in der Stadt" wird in wechselndem Turnus von regionalen Unternehmen unterstützt. In dieser Sommersaison geht ein herzliches Dankeschön an den Hauptsponsor Volksbank Hohenlohe eG. KÜNightLive startet im November Fans von Live-Musik müssen nicht lange auf weitere Konzerte warten: Ab November starten wieder Auftritte im Neuen Rathaus in Künzelsau. Den Auftakt zu der monatlich stattfinden „KÜNightLive“- Konzertreihe macht die Band „Perfect Heat“ am Mittwoch, 5. November 2025. Verschiedene Caterer aus der Region verwöhnen die Gäste bei dieser Konzertreihe mit leckerem Essen und Getränken. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für zehn Euro, ermäßigt sechs Euro gibt es bei Tabakwaren Brückbauer oder an der Abendkasse. Reservierungen sind über die städtische Homepage möglich: www.kuenzelsau.de/veranstaltungen.

Weitere Termine KÜNightLive:

10.12.2025 The Uniques

07.01.2026 Little Miss Martin

04.02.2026 Jolly Roger

04.03.2026 Die 3 von der Tankstelle

15.04.2026 Stick in the mud