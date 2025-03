Expand Foto: Starmaker

Expand Foto: Tina Niedecken

Expand Foto: Jens Hocher

Schlager, Rock und Pop – auch beim diesjährigen Festival Schloss Kapfenburg ist ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ehe die Main-Acts die Hauptbühne im Schlosshof rocken, spielen lokale Acts im Garten. Tickets gibt’s noch für die Konzerte von BAP, Maite Kelly und das Schlossfest mit Alexander Eder. ­Anlässlich des 25. Jubiläums der Stiftung Schloss Kapfenburg wurde eine Idee geboren, die nun verdient in Serie geht: das Schlossfest, ein Partyabend mit viel Musik für kleines Geld. »Das Schlossfest war eines unserer Highlights beim Jubiläumsfestival«, erklärt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. »Trotz Regen haben da mehr als 1.000 Menschen gefeiert und getanzt. Uns war schon an dem Abend klar, dass wir das gerne jedes Jahr machen würden. Bürgermeisterin Andrea Schnele und der Lauchheimer Gemeinderat sehen das glücklicherweise genauso.« 2024 lag der musikalische Schwerpunkt auf Rock & Disco, beim zweiten Schlossfest am 1. August kommen die Fans von Brass & Pop auf ihre Kosten. Die Bürgerwehr Lauchheim wird den Abend offiziell eröffnen, bereits ab Einlass spielt die Stadtkapelle Lauchheim im Schlossgarten. Auf der Bühne geht es dann mit der Partyband Urban Brass und Alexander Eder weiter. Der Österreicher ist der Upcoming Star des Deutschpop, war gerade beim größten Winter Open Air Europas Support von Sting und Simply Red und hat bereits jetzt mehr als 950.000 monatliche Hörer:innen auf Spotify. »Großartige Musik und ausgelassene Stimmung in der unvergleichlichen Kulisse der Kapfenburg das gibt es ab sofort jedes Jahr beim Schlossfest«, so Bürgermeisterin Andrea Schnele. »Den musikalischen Schwerpunkt werden wir dabei von Jahr zu Jahr variieren, denn der Partyabend soll für jeden Geschmack und alle Altersklassen eine Möglichkeit sein, einen schönen Abend beim Festival zu verbringen.«

Auf schöne Sommerabende kann sich das Publikum auch bei den Konzerten von BAP (25. Juli) und Maite Kelly (29. Juli) freuen – beides alte Hasen im Showgeschäft. So ist Wolfgang Niedeckens BAP seit mehr als 40 Jahren eine echte Rock-Institution. Hits wie »Verdamp lang her«, »Kristallnaach« oder »Do kanns Zaubere« haben sich unwiderruflich in die Ohren und Herzen ihrer Fans gebrannt. Beim Festival Schloss Kapfenburg begibt sich die Band auf eine musikalische Zeitreise, auf der sie sämtliche Songs der Doppelplatin-Alben »für usszeschnigge« (1981) und »vun drinne noh drusse« (1982) spielen wird – Lieder die seit mehr als vier Jahrzehnten auf der Wunschliste der Fans ganz oben stehen. Im Schlossgarten spielt bereits ab dem Einlass der Musikverein Waldhausen.

Mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung bringt auch Maite Kelly mit. Dazu kommen mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Alben, unzählige Chartplatzierungen und Airplay-Hits, Millionen YouTube-Klicks und zahllose ausverkaufte Konzerte. Von »Einfach Hello« über »Das tut sich doch keiner freiwillig an« bis hin zu ihrem Duett-Kultsong »Warum hast du nicht Nein gesagt« kann sich das Publikum auf dem Schloss darauf freuen, alle Maite Kelly-Hits live zu erleben. Dazu wird es natürlich neue Songs und einige Überraschungen geben, die man so nicht erwartet – typisch Maite Kelly eben. Vor Kellys Aufritt auf der Festivalbühne heizt die Röttinger Blasmusik dem Publikum im Schlossgarten ein.

Für diese Konzerte gibt es noch Tickets:

Fr. 25. Juli, 20 Uhr

BAP

Di. 29. Juli, 20 Uhr

Maite Kelly

Fr. 1. August, 20.15 Uhr

Das Schlossfest

Brass & Pop mit Alexander Eder Urban Brass & Stadtkapelle Lauchheim, Special Guest: Bürgerwehr Lauchheim

Tickets BAP, Maite Kelly und das Schlossfest gibt es auf www.schloss-kapfenburg.de, unter Fon +49 7363 96 18 17 und an allen Vorverkaufsstellen.

MORITZ verlost 4x2 Tickets für das Schlossfest

Schloss Kapfenburg Festival, 24. Juli bis 3. August, Lauchheim