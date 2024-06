Sommerfestival auf Schloss Filseck ab 19. Juli

Bereits zum 29. Mal findet auf Schloss Filseck das Sommerfestival statt und wartet mit hochkarätigen Konzerten unter freiem Himmel auf. Vor der wunderschönen Kulisse des Schlosses darf das Publikum an acht Tagen ein Sommerfestival voller Musik, Kunst und Kultur genießen. Den Auftakt macht am 19. Juli das Streetdance-Projekt »Free Vivaldi – 4 SEASONS MEET STREETDANCE« mit dem Violin-Virtuose Manuel Druminski und der Tanzgruppe M.A.K. Company. Vivaldis vier Jahreszeiten werden von den urbanen Tänzern in der derzeit angesagteste Interpretation dieses Meisterwerks voller Energie und emotionsgeladen visualisiert. Am Samstag gibt es etwas zu lachen mit den Musikkomikern Gogol und Mäx. Die beiden Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne für zwei fulminante Stunden des unbeschwert-beseelten Lachens. Die Göppinger Pianiastin Clara Mandler, der neue Stern am Pianistenhimmel, lädt am Sonntag zur Klavier-Matinée. Um 17 Uhr findet der Konzertspaziergang unter der Überschrift »Ungehörtes & Unerhörtes« statt, eine einzigartige Kombination aus Musik und Natur: verschiedenen Musiker begleiten einen Spaziergang durch den Landschaftspark. Beim diesjährigen Kinderkonzert wurden die Ergebnisse der vielen Workshops (Gesang & Sprache, Tanz, Percussion) des Projektes »Play and Listen« zur Geschichte der »Pusteblume« verwoben, welches nun von den teilnehmenden Schülern aufgeführt wird. Vierzehn Miniaturen aus dem Leben Franz ­Schuberts werden am 26. Juli von virtuos mit vier Händen von GrauSchumacher am Klavier vor­getragen und von Schauspieler Ulrich Noethen mit Rezitationen untermalt. Am 27. Juli wird Andreas Martin Hofmeir mit seinem Musikkabarett begeistern. Beim Abschlusskonzert wird dieses Jahr der wohl bedeutendste lebende Komponist von Kirchen- und Chormusik mit seinem epochalen Werk »The Gift of Life« geehrt. John Rutter feiert darin in sechs Sätzen das Leben auf der Erde und die Schöpfung. Das Festivalorchester wird sich außerdem Edvard Griegs »Symphonischen Tänzen« annehmen.

Programm

Fr. 19. Juli, 20:30 Uhr Free Vivaldi – 4Seasons meets Breakdance

Sa. 20. Juli, 20:30 Uhr Gogol & Mäx

So. 21. Juli, 11:00 Uhr Clara Mandler Klavier-Matinée

So. 21 Juli, 17:00 Uhr Konzertspaziergang

Mo. 22. Juli 9:30 Uhr/19:30 Uhr PUSTEBLUME – Play&Listen

Fr. 26. Juli, 20:30 Uhr GrauSchumacher & Ulrich Noethen

Sa. 27.Juli, 20:30 Uhr Andreas Martin Hofmeir

So. 28.Juli, 20:30 Uhr Abschlusskonzert

Sommerfestival,

19. bis 28. Juli, Schloss Filseck, schloss-filseck.com