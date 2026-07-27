Sommerfestival im Hofgarten: AB/CD, 01.08.26

AB/CD gehört zu den besten, zu den erfahrensten und erfolgreichsten AC/DC-Tribute-Bands überhaupt. Bereits im September 1990 fanden die Musiker zusammen, der Name wurde festgelegt, die Songs ausgewählt und man begann zu proben für den ersten Auftritt. Warum der 19. Februar ´91 anvisiert wurde, dürfte wohl jedem AC/DC-Fan klar sein, denn es handelt sich hierbei um den Todestag von Bon Scott. Fünf Jahre Rock ’n’ Roll und mehr als 1200 Shows stehen auf der AB/CD Visitenkarte. ­Klassiker wie »TNT«, »Highway to Hell«, »Hells Bells« oder »Thunderstruck« treiben die Stimmung bei AB/CD-Konzerten regelmäßig zum ­Siedepunkt.

Sa. 1. August, 19.30 Uhr, Im Hofgarten, Öhringen, www.oehringen.de