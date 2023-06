Sommerkonzert des Sinfonieorchester Aalen

Das Sinfonie Orchester Aalen unter Leitung ihres Dirigenten Dayner Tafur Diaz lädt zum diesjährigen Sommerkonzert ein. Das Orchester wird die Sinfonie Nr. 6 D-Dur op. 60 von Antonín Dvořák aufführen. Die Sinfonie wurde 1861 in Prag uraufgeführt und gilt als eine der nationalbewusstesten Sinfonien Dovraks, was zur Schaffenzeit durchaus kontrovers war. Als zweites Stück wird die Ouvertüre der Operette in zwei Akten »Leichte Kavallerie« des Komponisten Franz von Suppè gespielt. Die Operette wurde 1866 in Wien aufgeführt und enthält ungarische Elemente. Als drittes Stück wird die Bacchanale aus der Oper »Samson et Dalilah« von Camille Saint-Saens gespielt. Das Aalener Sinfonieorchester besteht sowohl aus Laien- als auch aus Berufsmusikern.. Seit 2020 wird es von Dayner Tafur Diaz dirigiert, der 2022 mit dem renommierten Dirigentpreis internatio der Königlichen Wallonischen Oper für junge Orchesterleiter ausgezeichnet wurde.

Sommerkonzert, So. 2. Juli, 18 Uhr, Stadthalle Aalen, event-aalen.de