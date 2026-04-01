Sommerliche Konzertvielfalt im Brenzpark

Nach der Landesgartenschau im Jahr 2006 gründete sich der Verein Brenzpark e. V. mit dem Ziel, den Heidenheimer Park weiterhin mit Leben zu füllen. Auch in diesem Jahr wird der Brenzpark mit zahlreichen Konzerten verschiedenster Genres bespielt. Von Ende Mai bis Mitte September finden an der Open-Air-Bühne insgesamt 35 Konzerte statt. Die Besucher dürfen sich auf eine bunte Mischung aller Genres – von Oldies über Country bis hin zu Pop und Rock – freuen. Gestartet wird am 24. Mai mit der »BSH Bigband«. Ein Highlight ist der Auftritt von »Siggi Schwarz« am 6. September. Zum Abschluss der Reihe am 13. September sorgen »Brasst scho« für fetzige Brass-Musik.

Sommer im Park, So. 24. Mai bis So. 13. September, Kleiner Festplatz im Brenzpark Heidenheim, brenzpark-ev.de