Songs, Tunes & Stories aus Dänemark in Ilshofen-Oberaspach

Songs, Tunes & Stories aus Dänemark

Das dänische Paar Helene Blum und Harald Haugaard gehört zu den gefragtesten Musikern im Modern Nordic Folk. Ihr Gespür für berührende Melodien und musikalische Tiefe beweisen Blum und Haugaard immer wieder in Eigenkompositionen und zeitgemäßen Arrangements traditioneller Stücke. Verträumte Lieder über verführerische Liebe, Sehnsucht oder ewige nordische Sommernächte treffen auf dynamische und innovative Instrumentalstücke. Blum und Haugaard erschaffen gemeinsam mit ihrem Ensemble eine Musik, die unmittelbar die Seele berührt und die Herzen vieler Fans in der ganzen Welt gewonnen hat. Die außergewöhnliche Virtuosität und Bühnenpräsenz machen ihre Konzerte unvergesslich. Das haben sie schon mehrfach beim Kultursommer unter Beweis gestellt! Ein Konzert so klar wie die nordische Nacht!

Mi. 12. Juli, 19 Uhr, Franksche Scheune, Ilshofen-Oberaspach

www.hohenloher-kultursommer.de