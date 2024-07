Sonic Love in der halle Reichebach

»Sonic Love« spielen die Hits der 70er Jahre. Sie sind Glam und Funk, Hardrock und Disco, Deep Purple und Bee Gees. Also im Prinzip die Liveversion eines Abends in einer gut sortierten Mixed Music Disco in den ausgehenden 70 Jahren – was will man mehr? Die vier Musiker aus dem Raum Tübingen und Nürtingen sind einzeln Solisten, und vielen Musikkennern in der Region ein Begriff. So singt z.B. Boris Kunze nicht nur bei »Sonic Love«, sondern auch bei den Nürtinger Folkrock Urgesteinen »Moria« und war Teil der Beatless, und der Gitarrist Thomas Maos ist weit übers Ländle hinaus für sein Gitarrenspiel und sein Engagement für die Musikszene bekannt. Thomas Maos, Boris A. Kunz, Jörg Honecker und Ralf Wettemann schaffen mit über 150 Jahren Bühnenerfahrung, Spielfreude und vollem Körpereinsatz ein hochenergetisches Konzerterlebnis.

Sonic Love, Fr. 20. September, 21 Uhr, die halle, Reichenbach,

