Sonic Love in Reichenbach, 09.10.26

Sonic Love bringt das musikalische Lebensgefühl der 1970er-Jahre auf die Bühne und greift dabei weit über klassischen Seventies-Sound hinaus. Glamrock trifft auf Funk, Hardrock auf Disco, Deep Purple auf die Bee Gees. Das Quartett verbindet die Hits der Ära zu einem tanzbaren Live-Erlebnis. Mit dabei sind vier erfahrene Musiker, die auch über die Region hinaus bekannt sind. Sänger Boris A. Kunz ist unter anderem bei Moria aktiv, Gitarrist Thomas Maos gilt als prägender Musiker der süddeutschen Szene. Gemeinsam mit Jörg Honecker und Ralf Wettemann bringt das Quartett mehr als 150 Jahre Bühnenerfahrung zusammen. Sonic Love setzt auf Spielfreude, musikalische Qualität und energiegeladene Interpretationen statt auf Klamottenkitsch.

Sonic Love, Fr. 9. Oktober, 21 Uhr, diehalle, Reichenbach, diehalle.de