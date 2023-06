Sonus Brass Ensemble: Die Verblecherbande in Weikersheim

Sonus Brass Ensemble: Die Verblecherbande

Jeder kannte sie. Jeder wusste, wer sie waren. Die Brassboys und ihre Musik waren bei allen beliebt und jeder wollte sie hören. Aber die Zeiten haben sich geändert und diesmal sind sie in Not. Die Kohle, mit der sie immer neue Musik besorgen, ist weg. Eine Katastrophe bahnt sich an! Denn wenn sie weiter als Band auftreten möchten, brauchen sie schleunigst Nachschub. Die Truppe schmiedet einen Plan: Um sich alles Notwendige zu besorgen, wollen sie die neue Stadtbank ausrauben. Heute Nacht soll es passieren, die Nacht vor der Eröffnung der Bank! Wird diese Verblecherbande den musikalischen Code des Tresors rechtzeitig knacken? Was Musik alles kann und was sie mit uns macht, ist Thema dieser turbulenten und mitreißenden Komödie – ohne Worte und mit vielen Tönen!

Fr. 7. Juli, 19 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim

www.tauberphilharmonie.de