Sophisticated Hillbillies, 04.07.26

»Sophisticated Hillbillies« bedeutet wörtlich »raffinierte Hinterwäldler« ein augenzwinkernder Name für ein Trio, das akademisch geprägt ist und dennoch tief in der Musik der amerikanischen Südstaaten zuhause ist. Paul Lawall und Martin Kade gelten als feste Größen der Bluesgitarrenszene. Ergänzt werden sie durch den in New York geborenen Gitarristen Alex Schultz, der dem Trio eine internationale Note verleiht. Gemeinsam verbindet die Musiker die Leidenschaft für Blues, Gospel, Bluegrass, Country, Western Swing und Jazz. Ihr Anspruch ist es, diese musikalischen Traditionen mit virtuosem Spiel, raffiniertem Entertainment und origineller Bühnenchoreografie zu verbinden.

Sophisticated Hillbillies, Fr. 4. Juli, 20 Uhr, RätscheGarten, Geislingen, raetsche.com