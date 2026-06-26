Sorry About Your Daughter in Heilbronn (17.7.26)

Sorry About Your Daughter aus Washington, D.C. gehören zu jener Generation von Bands, die in den 1990er Jahren aus dem Alternative- und Post-Hardcore-Untergrund hervorgingen und sich mit einem melodischen, druckvollen und emotional aufgeladenen Sound einen Namen machten. Seit ihrer Gründung 1992 verband die Band eingängige Hooks, rohe Gitarrenenergie und spürbare Spannung zu einem Stil, der ihr durch intensive Touren in den USA und Europa sowie starke Live-Shows einen festen Ruf in der Underground-Rockszene einbrachte. 2026 folgt das nächste Kapitel: neue Energie, neues Material und die Rückkehr nach Deutschland.

Fr. 17. Juli, 21 Uhr, Emma 23, Heilbronn

sorryaboutyourdaughter.com