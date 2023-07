Soul Connection im Waldhaus Heilbronn

Die Heilbronner Band »Soul Connection« liefert seit inzwischen dreizehn Jahren Live-Musik vom Feinsten. Authentisch und stilecht covern sie die großen Musiker aber begeistern auch mit eigenen Arrangements. Die 13 Köpfige Band steht für Soul, kernigen Funk und R&B. Im Repertoire ist Stevie Wonder genauso wie Aretha Franklin oder Amy Winehouse. Im Waldhaus sind die Musiker immer wieder zu Gast und hatten auch hier ihren ersten Auftritt. Kein Wunder also, dass sie sich besonders auf das Open Air »Back to the Roots- 13 Jahre Später« freuen.

Soul Connection Open Air, Sa. 5. August, 20 Uhr, Waldhaus Heilbronn