Soul Connection in Heilbronn (10.10.26)

Nach dem großen, ausverkauften Erfolg im letzten Jahr geht die Golden Groove Night in die nächste Runde. Schweißtreibender Soul, kerniger Funk und erdiger R‘n‘B: Soul Connection legt Wert darauf authentisch und stilecht großen Vorbildern gerecht zu werden, überzeugt aber auch mit eigenen Arrangements. Die 12-köpfige Formation aus Heilbronn gibt es seit 2010 und hat sich v.a. den Größen des Souls der amerikanischen Südstaaten verschrieben. Die Heilbronner Band um Irina Vogt, Radana Geiger und Monique Burroughs sowie den Sänger Timo Mann begeisterte bereits im vergangenen Jahr das Publikum des Alten Theaters. Dazu gibt es wieder leckeres Soul Food.

Sa. 10. Oktober, 20 Uhr, Altes Theater, Heilbronn

www.altes-theater-heilbronn.de