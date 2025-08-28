Soul Connection in Heilbronn (20.9.25)

Schweißtreibender Soul, kerniger Funk und erdiger R‘n‘B: Soul Connection legt Wert darauf authentisch und stilecht großen Vorbildern gerecht zu werden, überzeugt aber auch mit eigenen Arrangements. Die 12-köpfige Formation aus Heilbronn gibt es seit 2010 und hat sich v.a. den Größen des Souls der amerikanischen Südstaaten verschrieben. Die Heilbronner Band um die drei Soul Sisters Irina Vogt, Radana Geiger und Monique Burroughs sowie den Sänger Timo Mann legen Wert darauf authentisch und stilecht großen Vorbildern gerecht zu werden, überzeugen aber auch durch eigene Arrangements. Songs von Stevie Wonder, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Gladys Knight, Etta James oder den Temptations sowie Neueres von Myles Sanko, Angie Stone, Nils Landgren, Amy Winehouse oder Laura Vane bestimmen das runderneuerte Programm.

Sa. 20. September, 21 Uhr, Altes Theater, Heilbronn, www.altes-theater-heilbronn.de