South West Oldtime All Stars featuring Trevor Richards

Inzwischen zum 40. Mal veranstaltet das Kulturamt Plochingen das internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle – ein absolutes Veranstaltungshighlight für alle Jazzliebhaber!

Die Hot Five und Hot Seven Aufnahmen von Louis Armstrong wurden in verschiedenen Besetzungen zwischen 1925 und 1928 aufgenommen und waren reine Studioproduktionen, Satchmo ging nie mit dieser Formation auf Tour. Die South West Oldtime All Stars haben sich diesen Klassikern wie z.B. „West End Blues“, „King of the Zulus“, „Cornet Chop Suey“, „Struttin' with some barbecue“, „Mahagony Hall Stomp“ u.v.m. angenommen und hauchen Ihnen neues Leben ein, musikalisch auf allerhöchstem Niveau und nicht nur für Freunde des New Orleans Jazz ein echter Ohrenschmaus. Armstrong machte mit den Hot 5 / Hot 7 zum ersten Mal Jazzaufnahmen, bei denen den Solisten mehr Raum zur Improvisation gegeben wurde und ebnete den späteren Jazzstilen künstlerisch den Weg. Diese Aufnahmen sind einige der Grundlagen des Jazz überhaupt: Das in ihnen wahrnehmbare künstlerische Potenzial konnte dem Jazz zum Ansehen einer ernstzunehmenden Musik verhelfen. Nach Ansicht des renommierten Kritikers Gary Giddins handelt sich um „das einflussreichste Aufnahme-Projekt des Jazz, vielleicht der ganzen amerikanischen Musik“.

Die Jazz-Musiker

Martin Auer (D), Trompete

Er studierte Trompete und Komposition / Arrangement in Mannheim und Berlin. Seit 2008 hat er einen Lehrauftrag für Jazztrompete an der Musikhochschule in Leipzig und war Dozent bei zahlreichen Ensembles u.a. Bundesjazzorchester, Landesjugendjazzorchester Sachsen / Saarland / Berlin. Er ist mit Louis Armstrongs Musik als Kind aufgewachsen und beherrscht diese wie seine Muttersprache.

Gary Fuhrmann (D), Klarinette

Er absolvierte sein Jazz-Saxophon Studium an der Musikhochschule in Mannheim. Seit 2003 ist er als Lehrer für Saxophon, Jazz-Ensemble und Bigband tätig. Inzwischen ist er freiberuflicher Klarinettist und Saxophonist und Preisträger des Jazzpreises der Stadt Worms. Er liebt Jazz in all seinen Ausprägungen.

Felix Fromm (D), Posaune

Er studierte Posaune bei Adrian Mears und absolviert die Aufbaustudiengänge Arrangement / Komposition bei Jürgen Friedrich in Mannheim und Konzertexamen Jazz-Posaune bei Prof. Henning Berg in Köln. Er ist Dozent für Jazzposaune an der Musikhochschule Mannheim und Würzburg. Steve Turre hat ihn die original Sam ‘Tricky’ Burton (Posaunist des Duke Ellington Orchestra) Plungertechnik gelehrt.

Thilo Wagner (D), Piano

Er begann bereits im Alter von 5 Jahren mit dem Klavierspiel. Nach 12 Jahren klassischer Klavierausbildung gründete er mit 18 Jahren sein erstes Trio. Mittlerweile ist er seit vielen Jahren fester Bestandteil der Europäischen Swing Szene und auch über die deutschen Grenzen hinaus als Institution auf dem Swing Sektor bekannt. 1998 gewann er in Vienne (F) den Solistenpreis des Jazzfestivals.

Thomas Stabenow (D), Kontrabass

Er absolvierte sein Studium an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Ulrich Lau. Seit 1996 ist er als Professor an der Musikhochschule Mannheim und seit 1999 Professor an der Musikhochschule Mannheim für Jazz Kontrabass tätig. Er bekam bereits den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg und den Förderpreis für Musik der Stadt München.

Jörg Teichert (D), Banjo

Er studierte an der Musikhochschule Mannheim Gitarre bei Frank Kuruc und Komposition bei Jürgen Friedrich. Zuvor war er unter anderem als Hornist in klassischen Ensembles tätig. Er ist Gitarrendozent an der New Music Academy in Offenbach und leitet Workshops. Als Musiker ist er mit diversen Zupf- und Blasinstrumenten in einigen stilistisch sehr unterschiedlichen Bands aktiv.

Trevor Richards (GB), Schlagzeug

Er studierte European Studies mit den Nebenfächern Musiktheorie und Linguistik. Sein musikalisches und auch musikhistorisches Interesse führte ihn in die USA. Dort lernte er die Kunst des klassischen Jazzschlagzeugspiels u.a. von Zutty Singleton und Cozy Cole (beide ehemalige Schlagzeuger von Louis Armstrong). Er ist seit über 20 Jahren Träger der höchsten Auszeichnung des amerikanischen National Endowment of the Arts, er war Schlagzeuger des Jahres der europäischen Fachmedienpresse und erhielt in Frankreich den Grand Prix du Jazz des Hot Club de France.

Für die Veranstaltung sind die geltenden Corona-Regeln zu beachten (derzeit 3G-Nachweis, Maskenpflicht und Kontaktdatennachverfolgung).

Karten zum Preis von 20,- Euro gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo oder ab 19 Uhr am Tag des Konzertes an der Abendkasse. Kartenreservierung unter Tel. 07153 / 7005-250. Für Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis ist der Eintritt frei – eine Eintrittskarte wird trotzdem benötigt. Alle Infos gibt es hier.