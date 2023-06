Spanish Nights mit Cobario auf Schloss Filseck

Herwig »Herwigos« Schaffner an der Violibne, Peter Weiss und Giorgio Rovere (beide Gitarre) entführen ihr Publikum mit ihrerer temperamentvollen Darbietungen nach Spanien. Das Trio Cabario stammt aus Wien, nahm seine Anfänge jedoch auf den Straßen Barcelonas. Mit zwei Gitarren und einer Geige kombiniert die Combo klassische Element mit spanischen, irischen, orientalischen aber auch slawischen Einflüssen. Heraus kommen gleichermaßen energiegeladene Stücke, virtuose Soli und melancholische wie verträumte Stücke. Mit ihrem eigenen Stil haben sie sich inzwischen einen Namen in der Szene gemacht. Die drei Musiker zeichnen mit flirrenden Gitarrenakkorden und dem dynamisch geschwungenen Geigenbogen das Bild heißer Sommernächte und machen Lust auch Urlaub in Spanien, Tapas und Rioja.

Cobario, 29. Juli, 20.30 Uhr, Schloss Filseck, Uhingen,

schloss-filseck.com