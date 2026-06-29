Sparkassen Summer Open: Dieter Thomas Kuhn covert sich selbst!, 24. und 25.07.26

Dieter Thomas Kuhn covert sich selbst! Der Gentleman des deutschen Schlagers greift tief in sein eigenes Repertoire und interpretiert seine Songs gemeinsam mit der virtuosen SWR Big Band – dem ehemaligen »Südfunk Tanzorchester«. Üppig arrangiert in nostalgischem Show-Glanz, aber stets mit jener selbstironischen Stilsicherheit, die ihn seit Jahrzehnten zu einer Ausnahmeerscheinung der deutschen Musikszene macht. Große Bläsersätze und klassischer Big-Band-Sound verschmelzen mit seiner unverwechselbaren Stimme zu einem lebendigen Klangbild, das überrascht und zugleich sehr vertraut wirkt. Holt die Sonnenblumen raus!

Für den authentischen Sound und die orchestralen Arrangements zeichnet Rainer Tempel verantwortlich, der auf jahrzehntelange Big Band Erfahrung zurückblickt. Unter der musikalischen Leitung und Konzeption von Kuhns wohlbekanntem Spiritus rector Philipp Feldtkeller lässt er die Songs mit großer Detailfreude in neuem, schillerndem Licht erstrahlen und verleiht dem Album damit eine unverwechselbare Handschrift.

Exklusiv wird dieses außergewöhnliche Album bei zwei Live-Konzerten am 24. und 25. Juli im Rahmen des »Sparkassen Summer Open« in Tübingen zelebriert. Großes Orchester! Große Gefühle! Großer Auftritt!

Sparkassen Summer Open mit Dieter Thomas Kuhn, Fr. 24. & Sa. 25. Juli, 20 Uhr, Freigelände Sparkassen Carré Tübingen, alle Infos & Tickets: www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen