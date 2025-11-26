SparkassenForum startet 2026 mit Vollgas!

Das neue Jahr im SparkassenForum Böblingen startet mit einem wahren Feuerwerk an Unterhaltung: Comedy, Musik und jede Menge gute Laune sorgen für beste Stimmung. Drei Shows, drei Stile – aber ein gemeinsames Ziel: das Publikum zum Lachen, Staunen und Mitswingen zu bringen. Ob charmante Comedy, authentische Livemusik oder spritzige Alltagsgeschichten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Expand Foto: Roland März The Cashbags - Robert Tyson

Den Auftakt macht am Freitag, 30. Januar, um 20 Uhr der Italo-Schwabe Joe Di Nardo mit seinem Programm Comedy al dente. Mit mediterranem Humor, Gesang und einer großen Portion Charme begeistert er das Publikum. Bekannt durch seine beliebten Italo-Kellner-Sketche, nimmt er die kleinen kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Italienern augenzwinkernd aufs Korn. Mit Witz, Herz und Gesang entführt Joe Di Nardo in eine Welt voller Amore und Dolce Vita. Weiter geht es am Freitag, 13. März, um 20 Uhr mit The Johnny Cash Show – Presented by The Cashbags. Unter dem Motto One Hit at a Time – Best of the Best lässt die Band den legendären »Man in Black« musikalisch wieder auferstehen. Frontmann Robert Tyson überzeugt dabei nicht nur stimmlich, sondern auch optisch als Johnny Cash, unterstützt von Valeska Kunath in der Rolle der June Carter Cash. Ein Pflichttermin für alle Country-Fans, die Klassiker wie Ring of Fire und I Walk the Line live erleben möchten. Die mitreißende Show verspricht echtes Konzertfeeling und einen Abend voller Nostalgie und musikalischer Leidenschaft.

Expand Sybille Bullatschek

Den Abschluss des Unterhaltungsreigens bildet am Freitag, 27. März, um 20 Uhr Sybille Bullatschek mit ihrem Programm Ich darf das, ich bin Pflägekraft!. Deutschlands witzigste Pflegekraft kehrt zurück ins Heim Haus Sonnenuntergang und sorgt dort erneut für herrlich-chaotische Situationen. Mit viel Herz, Humor und schrägen Geschichten zeigt sie, dass Lachen die beste Medizin ist.

Das Programm

Freitag, 30. Januar, 20 Uhr: Joe Di Nardo – Comedy al dente

Freitag, 13. März, 20 Uhr: The Johnny Cash Show – Presented by The Cashbags

Freitag, 27. März, 20 Uhr: Sybille Bullatschek – Ich darf das, ich bin Pflägekraft!

jeweils im SparkassenForum, Böblingen

SparkassenForum Böblingen, Bahnhofstraße 8, 71034 Böblingen, alle Infos, Tickets & Termine: www.cc-bs.com