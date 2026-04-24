SPASSIX Backnang: Spaß und spitze Pointen bei sonnigem Wetter

Gut gefüllte Lokale, sonniges Wetter, dazu laute Lacher und leckeres Essen – die zweite Ausgabe der beliebten SPASSIX Comedy-Nacht in Backnang erwies sich als voller Erfolg. Während die Comedians im Laufe des Abends von Lokal zu Lokal wechselten, blieb das Publikum an Ort und Stelle und konnte so vier Shows in vertrauter Atmosphäre genießen.

Für das abwechslungsreiche Programm sorgen vier Künstler mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Leider fiel Christian Korten kurzfristig aus Krankheitsgründen aus. Für ihn sprang Stefan Kurz ein – ein mehr als würdiger Ersatz. Stefan beschrieb mit seinem für ihn charakteristischen trockenen Humor vom alltäglichen Familienwahnsinn und vom Älterwerden. Seine schwäbische Art kam gut bei dem Publikum an und sorgte neben den Lachern dafür, dass sich viele in seinen Anekdoten wiederfinden konnten. Pizzabäcker Ciro Visone hatte von Sekunde Eins an sein Publikum fest in der Hand. Seine Geschichten aus der Pizzeria schwankten zwischen absurd und urkomisch. Natürlich durfte auch Ciros bekannter Megahit „Amore“ nicht fehlen. Frank Fischer setzte auf regionalen Humor und arbeitete mit scharfem Blick und spitzen Pointen die Unterschiede zwischen den Einwohnern verschiedener Bundesländer heraus – sei es der finstere Franke oder der kesse Ruhrpottler. Niemand hat unser Land besser im Blick als Fischer – das bewies er auch bei der SPASSIX in Backnang. Zauberhaft im wahrsten Sinne des Wortes wurde es bei Maurice Grange, seines Zeichens Magier. Seine Tricks und Fingerfertigkeiten brachten das Publikum zum Staunen, ohne dass die Lacher dabei ausblieben, denn Grange verband seine erstaunlichen Illusionen immer mit Wortwitz und Charme.

Bei der 2. SPASSIX Comedy Nacht in Backnang blieb kein Auge trocken. Klar also, dass es weitergeht – und zwar schon sehr bald. Das SPASSIX Open Air in Heilbronn kommt nach seiner erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr zurück, und zwar am 13. August.