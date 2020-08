SPASSIX Comedy-Dinner in Ellhofen

Am 13. November kann man in der Sulmtal Alm in Ellhofen ein köstliches 4-Gänge-Menü genießen und gleichzeitig einen Abend mit Spaß und guter Laune verbringen. Nach jedem Gang kann man sich auf exzellente Stand-Up-Comedy freuen. Los geht es um 18.30 mit Thomas Schmidt, dem personifizierten Trockendock der Deutschen Comedy. Cool, souverän und dabei wohltuend bodenständig. Um 20.25 Uhr durchlebt das Publikum mit Lukas Wandke die typischen »Probleme« eines Absolventen auf Job- und Frauen-Suche. Auf ihn folgt um 21.30 Uhr Heinz Gröning, ein unverbesserlicher Optimist auf der Suche nach dem Sinn im Unsinn. Zum großen Abschluss wartet um 22.30 Uhr mit Berhane auf das Publikum, das neue Licht auf Deutschlands Comedybühnen. Klug, witzig und er kann auch noch verdammt gut tanzen.

SPASSIX Comedy-Dinner, Fr. 13 November, 18.30 Uhr, Sulmtal Alm, Ellhofen www.sulmtal-alm.de