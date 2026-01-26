SPASSIX Comedy Nacht 3B feiert Premiere in Bietigheim, Besigheim und Bönnigheim, 19.03.26

Die SPASSIX Comedy Nacht feiert ihre Premiere in Bietigheim, Besigheim und Bönnigheim und bringt ein außergewöhnliches Veranstaltungsformat in die Region: eine einzigartige Verbindung aus Comedy und Kulinarik. Das Erfolgsmodell hat bereits über 10.000 Besucherinnen und Besucher begeistert – von Heilbronn über Schwäbisch Hall, Backnang, Winnenden und Mosbach bis hin nach Würzburg. Das Besondere am SPASSIX-Konzept: Nicht das Publikum wechselt die Location, sondern die Comedians. Die Gäste verbringen den gesamten Abend in ihrem ausgewählten Lokal und erleben dort vier unterschiedliche Comedy-Shows aus nächster Nähe. Diese intime Atmosphäre sorgt für direkten Kontakt, spontane Momente und ehrliches, unverfälschtes Lachen.

Zur Premiere stehen gleich fünf Comedians auf dem Programm, die allesamt aus den angesagtesten TV-Formaten bekannt sind: Berhane Berhane stellt mit scharfem Blick und unverwechselbarem Humor große Fragen rund um Identität, Bürokratie und Vorurteile. Christoph Maul reflektiert als junger Vater persönliche Erlebnisse ebenso wie regionale und globale Themen. Leibssle, selbsternannter Träger des Babyboomer-Gütesiegels, präsentiert eine Mischung aus Erinnerungen, Gesellschaftskritik und trockenem Sarkasmus. Özgür Cebe widmet sich der Frage, ob unsere Gesellschaft immer oberflächlicher wird, und liefert geistreich-satirische Antworten auf den Wettstreit zwischen natürlicher Dummheit und künstlicher Intelligenz. Komplettiert wird das Line-up von Peter Soltau, der nach 37 Jahren als Pfarrer die Comedy-Bühne erobert hat und mit humorvollen Parallelen zwischen Kirche und Comedy sogar beim Abnehmen helfen möchte.

Einlass in den teilnehmenden Lokalen ist ab 18 Uhr, sodass genügend Zeit bleibt, sich vor den Shows zu stärken und die hervorragende Küche der Locations zu genießen. Ab 19.30 Uhr starten die Comedians mit jeweils rund 25-minütigen Kurzprogrammen, unterbrochen von Pausen zum Essen, Trinken und Austausch. Die vierte und letzte Show beginnt um 22 Uhr und rundet einen abwechslungsreichen, abendfüllenden und dennoch kurzweiligen Comedy-Abend ab. Ganz im Sinne des Mottos »Comedy und Kulinarik« nehmen nur ausgewählte Lokale teil: die Alte Kelter in Besigheim mit saisonaler, regional geprägter Küche, die Alte Kelter in Löchgau mit klassisch schwäbischen Spezialitäten, das Landgasthaus Schreyerhof in Hessigheim mit handwerklicher, regionaler Küche, der Rossknecht im Schloss in Bietigheim-Bissingen mit regionalen und internationalen Gerichten sowie selbstgebrautem Bier und die Weinstube zur Fassdaube in Bönnigheim mit schwäbischer Küche und Weinen aus eigener Kellerei.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren, Tickets ab 26 Euro sind als E-Ticket über die Homepage sowie als Hard-Ticket in allen beteiligten Lokalen erhältlich.

SPASSIX Comedy Nacht 3B: Bietigheim - Besigheim - Bönnigheim, Do. 19. März, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr

Ticket-Vorverkauf: 26 € / 28 € Gruppe / Einzel, Abendkasse: 30 € (sofern noch verfügbar), E-Ticket auf der Homepage. Hardtickets in allen Lokalen. Alle Infos unter: www.spassix.de