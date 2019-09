3. »Spassix« Comedy-Nacht am 14.11. in Heilbronn

SPASSIX kehrt zurück! Nach dem Erfolg der ersten Comedy-Nächte geht es am 14. November in acht Locations in Heilbronn, Neckarsulm und Talheim mit toller Unterhaltung weiter. Wie bisher wandern die Comedians mit ihrem Programm. In jeder der teilnehmenden Lokale treten fünf Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune.

Was könnte schöner sein, als ein lustiger Abend bei einer Comedy Show? Vielleicht mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten? Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken? Warum nicht alles miteinander kombinieren?

Die SPASSIX Comedy-Nacht bietet die Gelegenheit dazu! In acht Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Einige der angesagtesten Lokale sind an Bord: Alex, Burgerheart, Jägerhaus, Heilbronner Brauhaus, La Girafe, Mangold (Heilbronn), das Neckarsulmer Brauhaus und das Restaurant Weitblick (Golfanlage Talheim). Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Lokale verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19:30 Uhr, die letzte startet um 22:30. Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind ganz unterschiedliche Programme, die die Comedians auf den Bühnen präsentieren:

Jamie Wierzbicki tritt im echten Leben in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Umso besser zeigt der charismatische Comedian bei seinem ersten Solo-Programm, dass man sich dabei nicht zu ernst nehmen muss.

Für ein weiteres Highlight sorgt Roberto Capitoni. Auf charmante und höchst amüsante Weise entführt Roberto sein Publikum für einen Abend in seinen alltäglichen Wahnsinn.

Dr. Dominik Herzog ist Rechtsanwalt. Und macht Kabarett. Und kümmert sich um die Frage: Wer hat eigentlich Recht? Einblicke und Ausblicke von einem, der es wissen muss.

Jakob Friedrich überzeugt mit einem sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. Seine Themen sind mitten aus dem Leben gegriffen.

Henning Schmidtke erklärt, warum immer mehr Menschen Meister des Egoismus werden. Und wer ist das überhaupt, Ihr Ego? Sie beide sollten sich mal genauer kennenlernen.

Unser nächster Comedian ist Nizar, der mit seinen Witze-Clips und seiner ansteckenden Lache einen Eroberungsfeldzug durch alle sozialen Medien geführt hat.

Naim Sabani ist ein Friseur zwischen Dauerwellen, Dopamin und Donuts. Der charismatische Newcomer ist ein echter Senkrechtstarter in der deutschen Stand-Up Comedylandschaft.

Jonas Greiner ist die Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Kabarett- und Comedyszene, bekannt beispielsweise durch den NDR-Comedy-Contest.

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt’s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info in Heilbronn, bei Chardon in Neckarsulm und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de.

3. SPASSIX Comedy-Nacht

8 Locations, 8 Comedians, Do. 14. November

Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Heilbronn, ­Neckarsulm, Talheim.

MORITZ verlost hier 2 x 2 Tickets für die Spassix Comedy Nacht in Heilbronn!