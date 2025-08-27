SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn (6.11.25)

Am 6. November geht es weiter - acht Comedians kommen und spielen in acht Lokalen. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Diese Comedians sind dabei: Christoph Maul (Live und ungeprobt), Ciro Visone (Der Pizzabäcker), Dimi Monsta (Türsteher aus Berlin), Frank Fischer (Gagaland), Henning Schmidtke (Es ist nicht alles so Scheiße, wie Du denkst), Sertac Mutlu (Stimmen im Kopf), Tim Perkovic (Das Quiz) und Toby ­Rudolph (Zauber-Comedy).

Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows. In jedem Lokal treten an diesem Abend vier Comedians auf. Einlass in den Lokalen ist 18 Uhr. In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können. Die Comedians spielen, beginnend mit der 1. Show um 19:30 Uhr, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten kann. Die 2. Show startet um 20:20 Uhr und die 3. Show um 21:10 Uhr. Die 4. und letzte Show startet um 22:00 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert.

Tickets gibt es ab sofort als E-Ticket auf der Homepage und ab 1. September als Hard-Ticket bei allen beteiligten Lokalen und der Tourist Info Heilbronn. Bis 30. September kann man mit dem Early Bird Ticket 3 € sparen. Mit dem Gruppenticket kann man ab 5 Personen nochmals weitere 3 € sparen – früh dran sein lohnt sich also! Jetzt muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen - MORITZ weiß schon, was es dort Leckeres zu essen gibt:

Altes Theater: moderne, internationale Cross Over Küche, u.a. mit mediterranen und orientalischen Einflüssen. Campus Garden: saisonale, trendig interpretierte Speisen und Gerichte aus der ganzen Welt. Jägerhaus: traditionelle deutsche Gerichte und saisonale Spezialitäten sowie vegetarische Optionen.Neckarsulmer Brauhaus: typische, schwäbisch-regionale Wirtshausküche und das leckere, selbstgebraute Bier. Pane e Vino: abwechslungsreiche italienische Küche mit frisch zubereiteter Pasta, köstlichen Pizzen und saisonalen Spezialitäten. Parkhotel: schwäbische Spezialitäten von Maultaschen bis Zwiebelrostbraten. Roadhouse Club: regionale Küche vom Schnitzel mit Pommes bis Maultaschen. Weitblick da Franco: eine exquisite Auswahl an mediterranen und regionalen Gerichten - frische Pasta, kreative Fisch- und Fleischgerichte und erlesene Weine.

SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn, Do. 6. November, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr

Gruppenticket 20 € (bis 30.9.25), 23 € (ab 1.10.25)

Das Gruppenticket gilt ab 5 Personen und ist nur online verfügbar

Einzelticket 23 € (bis 30.9.25), 26 € (ab 1.10.25), 30 € an der Abendkasse (falls noch verfügbar)

E-Ticket auf der Homepage. Hardticket bei den Lokalen und bei der Tourist Info Heilbronn

E-Tickets und alle Infos unter www.spassix.de