11. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn: Laute Lacher und leckeres Essen

Die Gäste bleiben, die Comedians wechseln: Das Erfolgsrezept der SPASSIX Comedy-Nacht ist erneut voll aufgegangen. Auch bei der Ausgabe am 5. November setzte das Veranstaltungsformat auf sein bewährtes Konzept und erwies sich erneut als großer Erfolg. Wie bei SPASSIX gewohnt zogen die neun Comedians von Lokal zu Lokal und begeisterten das jeweilige Publikum mit einem jeweils rund 25-minütigem Set. Gerade bei den zunehmend kälter werdenden Herbstabenden freuten sich zahlreiche Zuschauer, einen amüsanten Abend mit leckerem Essen im Warmen verbringen zu können.

Als einer der großen Publikumslieblinge des Abends erwies sich Stefan Danziger. Seine einzigartige Mischung aus historischen "Fun Facts" und absurden Anekdoten aus seinem Alltag als Vater kamen bei den Zuschauern sehr gut an. Denn hier wurde nicht nur gelacht, sondern gleichzeitig auch noch etwas gelernt. Dass Geschichte auch lustig sein kann, bewies Danziger eindrucksvoll auf der Bühne – auch wenn die Frage, "ob Caesar diesen Salat tatsächlich erfunden hat", letztendlich unbeantwortet blieb.

Auch Christoph Maul hatte das SPASSIX-Publikum voll in seiner Hand. Der Karnevalist und Kabarettist zündete ein wahres Gag-Feuerwerk und plauderte aus seinem Leben mit absurden Geschichten und schnellen, spitzen Pointen. Zwischenapplaus und lauter Jubel am Ende seiner Programms zeigten, was für eine feste Größe im SPASSIX-Repertoire Christoph Maul mittlerweile ist.

Olaf Bossi wusste ganz genau, was sein erster Eindruck auf das Publikum ist: "Der sieht doch aus wie Elon Musk!" Glücklicherweise erwies sich der Comedian auf der Bühne als sympathischer als der kontroverse Tech-Billionär – "der Elon hat so viele kosmetische Veränderungen vorgenommen, nur damit er dann so aussehen kann wie ich, das ehrt mich fast ein bisschen". Älter werden wir alle, stellte Olaf Bossi fest – auch wenn es ihn oft erstaunt, wie viele junge Menschen sich bereits alt fühlen. Innerlich will er weiterhin jung bleiben, was auch sein energiegeladenes SPASSIX-Set bewies.

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig...das SPASSIX-Publikum blieb zwar an Land, konnte sich aber von Michael Eller auf hohe See mitnehmen lassen. Der Comedian berichtete von seinen Erlebnissen auf einem Kreuzfahrtschiff und wunderte sich darüber, "was man nicht alles mit einem Handtuch reservieren kann." Eine Frau habe sogar das Handtuch um ihren Mann gehängt, "wie um zu signalisieren, den benutz ich noch!" Doch aller Klischees und Unterschiede zum Trotz stellte Michael Eller fest: Am Ende bringt uns der Humor alle wieder zusammen.

"Seid ihr alle gut drauf?", fragte Kira Müller bereits am Einlass vor ihrem Auftritt. Und auch auf der Bühne setzte sie alles daran, die Stimmung mit Spaß und guter Laune oben zu halten. Ihre Anekdoten aus dem Single-Alltag enthielten viel Selbstironie, aber auch genaue Beobachtungen, in denen sich viele Zuschauer, ob single oder in einer Beziehung, wiederfinden konnten.

Brite, Deutscher oder vielleicht doch ein Außerirdischer? James Allan spielte bewusst mit seiner kulturellen Identität. Der Kölner Comedian verband den klassisch trockenen britischen Humor mit politischer Satire und kulturellen Missverständnissen. Gesellschaftliche Absurditäten und alltägliche Beobachtungen wurden mit einer gehörigen Portion Selbstironie serviert.

Um kulturelle Unterschiede ging es auch bei Ill-Young Kim. Der Deutsch-Koreaner beschäftigt sich mit den Tücken seines alltäglichen Lebens und die Klischees, mit denen er sich dabei auseinandersetzt. Klar, dass da jede Menge Missverständnisse und kuriosen Begegnungen aller Art zustande kommen. Seien es Verwechslungen mit Diktatoren oder das Chaos im China-Restaurant – Ill-Young Kim zeigte, dass das Leben immer noch die lustigsten Geschichten schreibt.

Nick Duschek brachte amerikanisch geprägten Stand-up mit philosophischen Betrachtungen auf die SPASSIX-Bühnen. Seine Themen nahm sich der Bonner Comedian aus dem ganz normalen Leben: abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdaten, vergessene PIN-Nummern oder die Eigenheiten des modernen Dating-Lebens sorgten für laute Lacher. Unscheinbare Alltagssituationen verwandeln sich bei Nick Duschek in maximal komische Gedankenspiele, in denen sich viele aus dem Publikum in der einen oder anderen Form wiederfinden konnten.

Auf eine ganz andere Form der Unterhaltung setzte hingegen Pete the Beat. Wie der Name schon andeutet, erzeugte der Beatbox-Pionier allein mit seiner Stimme täuschend echte Schlagzeug- und Bassklänge. Ohne technische Hilfsmittel entstanden musikalische Grooves, Alltagsgeräusche und komische Klangimitationen. Dazu kamen parodistische Einlagen und die Darstellung bekannter Persönlichkeiten, die das Publikum staunend wie lachend zurückließ.

Bei der SPASSIX Comedy Nacht in Heilbronn blieb erneut kein Auge trocken. Klar also, dass es direkt weitergeht – und zwar bereits am 8. April 2027. Jetzt bereits Karten als Weihnachtsgeschenk oder einfach so sichern: Vom 6. bis 15. November gibt es die Tickets zum Sonderpreis von 22 Euro (anstatt 25 Euro). Also schnell sein und sparen!

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Alle Infos unter www.spassix.de