SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn wieder ein voller Erfolg

Acht Comedians, acht Lokale, ein Abend voller Gelächter, Spaß und gutem Essen – auch die 8. Ausgabe der SPASSIX Comedy-Nacht in Heilbronn erwies sich als voller Erfolg. Bereits im Vorfeld waren an der Abendkasse nur noch wenige Restkarten verfügbar; das Alte Theater in Heilbronn, das pane e vino in Neckarwestheim sowie das Weitblick da Franco in Talheim waren bereits im Vorfeld restlos ausverkauft.

Wie bei SPASSIX gewohnt zogen die acht Comedians von Lokal zu Lokal und begeisterten das jeweilige Publikum mit einem jeweils rund 25-minütigem Set. Kurzfristig für Dimi Monsta eingesprungen war der bereits von vergangenen SPASSIX-Veranstaltungen bekannte Comedian Naim Jerome Antoine Sabani – kein Problem für den routinierten Backnanger Friseur, der die Besucher bereits nach wenigen Minuten fest in der Hand hatte und nach seinem Set unter tosendem Applaus wieder von der Bühne ging.

»Ich glaube, die Leute denken, ich gehöre hier zur Küche«, scherzte Ciro Visone, der in voller Pizzabäcker-Montur auftauchte, noch vor seinem ersten Auftritt. Davon konnte aber im Anschluss nicht mehr die Rede sein – Visone zeigte mit amüsanten Anekdoten aus der Pizzabäckerei und seinem verspielten Umgang mit italienischen Klischees, dass er durchaus auf die Bühne gehört.

Henning Schmidtke wählte eine besonnenere, informiertere Herangehensweise und erklärte dem SPASSIX-Publikum mit faszinierenden Fakten die Welt. Die Lacher kamen dabei allerdings keinesfalls zu kurz. Schmidtke bot einen positiven Ausblick auf die aktuelle Weltlage und begegnete Problemen mit mehr als nur einem Augenzwinkern.

Ratlos durch den Alltag – davon konnte Sertaç Mutlu ein Liedchen singen. Nun, gesungen hat er vielleicht nicht, dafür konnten sich die Zuschauer oft in mehr als nur einer Anekdote aus Mutlus Alltag wiederfinden. Seine charmante Selbstironie und die nachvollziehbaren Situationen, in denen er sich immer wieder findet, machten den Kölner auf der Bühne sehr sympathisch.

Frank Fischer nahm die Zuschauer mit auf eine Reise in ein verblüffendes, seltsames, manchmal erschreckendes Land – Deutschland! Oder auch GAGALAND, wie Fischer es gerne mal nennt. In seinem Blick auf die Welt bekamen sowohl Schwaben, als auch Franken, Ruhrpottler und viele weitere ihr Fett weg, bevor Fischer seinen Witze-Fokus auf die Welt drumherum richtete – sehr zur Freude des Publikums.

Normalerweise steht Karnevals-Comedian Christoph Maul vor verkleideten Zuschauern in Festungssälen – doch der Wechsel zum SPASSIX-Publikum in den voll gepackten Lokalen war für den routinierten Komiker kein Problem. Passend zu seinem Programmtitel »Live und ungeprobt« zeigte Maul sich spontan, aber immer durchdacht und vor allem: witzig.

Wenn Tim Perkovic auf die Bühne kommt, muss sich das Publikum bereit machen – es kann nämlich durchaus sein, dass es mit einbezogen wird. So war es auch bei SPASSIX der Fall: immer wieder zog sich Perkovic einzelne Personen heraus, die ihm spontan auffielen, stellte ihnen Fragen und bezog sie in seine Witze mit ein – natürlich immer mit einem Augenzwinkern.

Für Abwechslung im Programm sorgte der Magier Toby Rudolph, dessen verblüffende Zaubertricks gemischt mit humorvollen Kommentaren das Publikum staunend zurückließ. Ab und zu blitzte sogar der eine oder andere gesellschaftskritische Kommentar auf, bevor Rudolph anschließend nahtlos wieder zu faszinierende Karten- und Münzenmagie wechselte.

Bilanz des Abends: acht Lokale, acht Mal ein rundum unterhaltsamer Abend mit lauten Lachern – nicht schlecht für die achte Ausgabe der SPASSIX-Comedy Nacht. Weiter geht es in Heilbronn voraussichtlich im Frühjahr – am besten also frühzeitig Ausschau halten nach Ankündigungen und Tickets.

Alle Bilder zum Event gibt es hier.