Spassix - Comedy-Nacht in Heilbronn und Neckarsulm am 21. März

× Erweitern Spassix HN 19

SPASSIX feierte im November eine tolle Premiere mit teils ausverkauften Locations - im März geht‘s weiter. In sechs Locations treten an einem Abend jeweils fünf Comedians auf. Der Gast bezahlt 17 Euro im Vorverkauf (20 Euro Abendkasse) und verbringt einen kurzweiligen Abend in der Location seiner Wahl. Einlass ist um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Diese Locations sind dabei: Alex, Burgerheart, Jägerhaus, La Girafe (alle Heilbronn), MORITZ-Eventhalle (Ellhofen) und Neckarsulmer Brauhaus. Die Comedians sind: Andreas Weber, Christopher Köhler, Johnny Armstrong, Nico Stank, Serhat Dogan und Robert Alan. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Locations, bei der Touristinfo (HN) und Chardon (NSU) und auf www.spassix.de.

2. SPASSIX Comedy-Nacht, 6 Locations, 6 Comedians

Do. 21. März, Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Heilbronn, Neckarsulm, Ellhofen,

www.spassix.de