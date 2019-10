Die SPASSIX Comedy-Nacht feiert am 24. Oktober in Würzburg Premiere. In vier Lokalen kann man an einem Abend vier Comedians live und hautnah erleben. Diese Lokale sind dabei: Besitos, Enchilada, Martinsklause und Würzburger Hofbräukeller. Die Comedians sind: Das Eich, Thomas Schmidt, Jakob Friedrich und Jörg Kaiser.

SPASSIX Comedy Nacht, Einlass 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr, Würzburg, Do. 24.10., www.spassix.de

