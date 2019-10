SPASSIX kehrt zurück! Nach dem Erfolg der ersten beiden Comedy-Nächte mit ausverkauften Lokalen geht es am 8. November weiter. Neu dabei ist die Ox-Scheune. In jedem der teilnehmenden Lokale treten fünf Comedians nacheinander auf.

Eine ganz besondere Kombination, die normalerweise auf mehrere Tage verteilt wird: Ein lustiger Abend bei einer Comedy Show. Mit Partner oder guten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten. Im Lokal der Wahl gut essen und trinken. Das alles kann man bei SPASSIX, der Comedy-Nacht miteinander kombinieren und an einem Abend bekommen. Das Konzept ist dabei ebenso einfach wie genial: in fünf Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows jeweils rund 25 Minuten dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale Mosbachs sind mit an Bord: Ludwig, Wild Bill‘s Saloon, Schützenstadl, Banschi‘s ArT und die Ox-Scheune des Langgasthofes zum Ochsen. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um 22:30 Uhr. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Programme, die sich auf den Bühnen präsentieren.

Als Radiomoderator und Comedian überzeugt Der Storb durch seine treffsicheren Gags und Schnelligkeit. Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art thematisiert Der Storb das, was ihn umtreibt und spricht aus, was sich die meisten nicht mal trauen zu denken. Amjad ist der erste palästinensische Comedian. Mit seinem treffsicheren Humor sorgt er beim Publikum, egal ob jung oder alt, garantiert für eine Bombenstimmung, denn er ist wandelbar wie ein Chamäleon. Jakob Friedrich ist schwäbischer Facharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie mit Bremer Wurzeln. Der Comedian und Kabarettist überzeugt mit einem sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. Lüder Warnken wohnt in Münster, ist (wirklich) Notarzt und erzählt Geschichten aus dem Krankenhaus, den Kollegen im Rettungsdienst, den Einsätzen und von all den Missverständnissen, die wir in Erste-Hilfe-Kursen erfahren mussten. Marco Weissenberg ist einer der jüngsten professionellen Magier Deutschlands und amtierender Deutscher Vizemeister der Zauberkunst (Parlor-Magic). Er steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst und hat es faustdick hinter den Ohren! Mit seinem jugendlichen Charme und der einzigartigen Mischung aus Comedy, Storytelling und Magie begeistert er immer wieder mit neuartigen und kreativen Illusionen.

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info und RNZ (MOS) und als E-Ticket auf der Homepage.

3. SPASSIX Comedy-Nacht, 5 Locations, 5 Comedians, Fr. 8. November, Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Mosbach www.spassix.de