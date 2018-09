»Spassix« Comedy Nacht - Neu in Schwäbisch Hall

Mit SPASSIX sorgt ein neues Comedy- Konzept am Freitag, den 16. November, in fünf Locations in Schwäbisch-Hall für beste Unterhaltung. Das Besondere: anders als bei der Live- Nacht wandern hier nicht die Gäste, sondern die Comedians. So treten in jeder Location fünf Comedians nacheinander auf und bringen mit einem kurzweiligen Programm Spaß und gute Laune.

Marcel Mann

Es gibt ja viele schöne Dinge, die man abends erleben kann. Zum Beispiel einen lustigen Abend bei einer Comedy Show verbringen. Oder gemeinsam mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten. Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken. Oder am besten: alles zusammen bei der SPASSIX Comedy-Nacht! Das Konzept ist dabei ebenso einfach wie genial: in vier Locations kann man jeweils vier Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Einige der angesagtesten Lokale sind an Bord: Hotel Hohenlohe, Goldener Adler, Rössle Eventscheune in Veinau, Sudhaus und Kultbucht. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher

gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet kurz vor Elf. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten.

Thomas Fröschle Thomas Fröschle

Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, die sich auf den Bühnen präsentieren: Thomas Fröschle zeigt in seinem neuen Comedy-Programm »Ende Legende«, wo wir im Alltag getäuscht werden! Er deckt auf, ob wir wirklich auf dem Mond waren. Wie der Push-Up-BH funktioniert. Warum noch nie ein Vogel Strauß seinen Kopf in den Sand gesteckt hat – das Leben aber trotzdem ganz schön ist. Marcel Mann, Gewinner der Talent-Schmiede im »Quatsch Comedy Club«, ist der Synchronsprecher unter den deutschen Comedians. Das Gesicht ist neu, doch seine Stimme seit Jahren im Fernsehen und im Kino zu hören.

Christopher Köhler Christopher Köhler

Christopher Köhler macht Schluss mit dem Image des langweiligen und braven Zauberkünstlers. Hokuspokus geht auch in lustig. Seine »Comedy Magic« kann man nicht beschreiben – man muss es gesehen haben. Freddy Farzadi Recht haben ist nicht gleich Recht bekommen. Diese alte Weisheit nimmt der Rechtsanwalt a.D. in seinem neuen Bühnenprogramm unter die Lupe ... und zwar zu Recht: denn wer hätte gedacht, dass auf Fußballfeldern keine Bäume gepflanzt werden dürfen? Andreas Weber steht als Single-Dad und frischgebackener Junggeselle vor den Herausforderungen der Erziehung zweier pubertierender Söhne. Der Stuttgarter Comedian präsentiert sich als Ratgeber für geschundene Männer-Nerven.

Foto: Guido Kollmeier Freddy Farzadi Freddy Farzadi

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info (SHA) und als E-Ticket auf der Homepage unter

www.spassix.de.

1. SPASSIX Comedy-Nacht

5 Locations, 5 Comedians, Fr. 16. November

Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Schwäbisch-Hall. www.spassix.de