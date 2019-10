»Spassix« Comedy-Nacht Schwäbisch Hall

SPASSIX geht weiter! Nach dem Erfolg der ersten beiden Comedy-Nächte mit ausverkauften Lokalen geht es am 8. November in vier Locations mit vier neuen Comedians weiter. Diese »wandern« mit ihrem Programm von Lokal zu Lokal und bespaßen die Gäste.

Eine ganz besondere Kombination, die normalerweise auf mehrere Tage verteilt wird: Ein lustiger Abend bei einer Comedy Show. Mit Partner oder guten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten. Im Lokal der Wahl gut essen und trinken. Das alles kann man bei SPASSIX, der Comedy-Nacht miteinander kombinieren und an einem Abend bekommen. Das Konzept ist dabei ebenso einfach wie genial: in vier Locations kann man jeweils vier Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale Schwäbisch Halls sind mit an Bord: Der Goldene Adler, die Rössle Eventscheune, das Sudhaus an der Kunsthalle Würth und der Hörsaal No.9 im Alten Schlachthaus. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um 22.00 Uhr. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei vier verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Programme, die sich auf den Bühnen präsentieren.

Dr. Dominik Herzog ist Rechtsanwalt. Und macht Kabarett. Und kümmert sich um die Frage aller Fragen: Wer hat eigentlich Recht? Einblicke und Ausblicke von einem, der es wissen muss: Denn er ist Advocards Liebling. Nicht nur für Paragrafenreiter und Hobbyjuristen geeignet, sondern für alle Rechthaber, Wichtigtuer und solche, die es werden wollen!

Marius Jung verfügt über eine langjährige TV- und Bühnenerfahrung als Komiker und Moderator. Er liebt seinen Beruf! Menschen ein Lachen zu entlocken und ihnen Geschichten zu erzählen. Er plaudert, singt und informiert. 25 Jahre Humorarbeiter zu sein bringt den Vorteil, gelassen, eloquent und mit Leichtigkeit auf die Bühne treten zu können.

Serhat Dogan hat sein Glück gefunden – und zwar da, wo es am unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln, als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. In einem wahren Gagfeuerwerk berichtet Serhat über seine Probleme in Deutschland seinen türkischen Mann zu stehen und darüber was er in den letzten Jahren über das Leben in seiner neuen Heimat gelernt hat.

Naim Sabani ist ein Friseur zwischen Dauerwellen, Dopamin und Donuts. Der charismatische Newcomer ist ein echter Senkrechtstarter in der deutschen Stand-Up Comedylandschaft. Außen weich - innen ganz weich. Lasst es Euch nicht entgehen, wenn Naim aus Aspach (Nachbar von Andrea Berg) sein Leid mit viel Humor aber auch verletzten Gefühlen auf bezaubernde Art vorträgt.

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet im Vorverkauf 17 Euro und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Das Vorverkaufsticket gibt’s bei allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info (SHA) und als E-Ticket auf der Homepage.

3. SPASSIX Comedy-Nacht, 4 Locations, 4 Comedians, Fr. 8. November, Einlass 18 Uhr Beginn 19.30 Uhr, Schwäbisch Hall, www.spassix.de