SPASSIX feiert am 14. November Premiere in Winnenden!

Die SPASSIX – Comedy Nacht feiert Premiere in Winnenden! Am Donnerstag, den 14. November kommen fünf Comedians und spielen in fünf Lokalen. Alle sind bekannt aus TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist dabei garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Das besondere Konzept von SPASSIX: In jedem Lokal treten an diesem Abend jeweils vier Comedians in vier Shows auf. Einlass in den Lokalen ist 18 Uhr. In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können. Die Comedians spielen, beginnend mit dem 1. Set um 19.30 Uhr, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine ungefähr gleichlange Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten kann. Während die Comedians von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste den ganzen Abend im ausgewählten Lokal. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. Echt, authentisch und saukomisch: so präsentiert sich bei der SPASSIX-Premiere in Winnenden Leibssle, der in seinem Programm über wilde Alltagsabsurditäten philosophiert. Mit Dr. Lüder Warnken steht ein echter Experte für die Lachmuskeln auf der Bühne. Seine medizinische Stand Up Comedy kombiniert Geschichten aus dem Alltag als Notarzt mit Erlebnissen aus unzähligen Notfalltrainings. Der Backnanger Friseur und Comedian Naim Sabani schafft den Spagat zwischen Halbwahrheit und echtem Witz. Sein Lifestyle: Er führt ein atemberaubendes Leben zwischen Dauer- und Donauwellen. Jakob Friedrich überzeugt mit kurzweiliger Situationskomik und interessanten neuen Denkanstößen. Den bunten Comedy-Reigen komplettiert Don Clarke, bei dem britischer Humor auf deutsche Oberschenkel trifft. So vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das Essensangebot in den Lokalen, die Auswahl reicht von traditionell schwäbischer Küche über Pinsas bis hin zu feiner italienischer Küche. Die teilnehmenden Lokale sind Fachwerk, Sedemiwa am Holzmarkt, Turmstüble, Markthalle und Glückskind. Die Tickets sind lokalbezogen und man muss sich sein Lokal aussuchen. Der Ticketvorverkauf läuft und es sind laut Veranstalter nur noch Resttickets verfügbar. Daher heißt es: schnell zuschlagen, schlemmen und ordentlich ablachen.

SPASSIX Comedy-Nacht

Winnenden

Do. 14. November, Einlass 18 Uhr, Shows ab 19.30 Uhr

Tickets 22 Euro im Vorverkauf als E-Ticket auf der Homepage und bei allen teilnehmenden Lokalen, 25 Euro an der Abendkasse (falls noch verfügbar)

E-Tickets und alle Infos unter www.spassix.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets