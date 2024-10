Spassix Comedy Nacht Heilbronn steigt am 7. November

Spassix Comedy Nacht Heilbronn steigt am Do. den 7. November

Die SPASSIX – Comedy Nacht kommt zurück. Am 7. November kommen sieben Comedians nach Heilbronn und spielen in sieben Lokalen. Alle sind bekannt aus TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist dabei garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Das besondere Konzept von SPASSIX: In jedem Lokal treten an diesem Abend jeweils vier Comedians in vier Shows auf. Einlass in den Lokalen ist 18 Uhr. In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können. Die Comedians spielen, beginnend mit dem 1. Set um 19:30 Uhr, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine ungefähr gleichlange Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten kann.

Während die Comedians von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste den ganzen Abend im ausgewählten Lokal und verbringen dort den Abend. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. „Die SPASSIX Comedy-Nacht ist ein tolles Event, das hervorragend zeigt, wie lebendig und vielseitig unsere Heilbronner Gastronomie ist“, erklärt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch das Engagement des Stadtmarketings.

Diese Comedians sind dabei:

Abdel Boudii

Der Berliner mit syrischen Wurzeln Abdel Boudii präsentiert in einem Mix aus Stand up Comedy und Parodien. Die Vielseitigkeit von Abdel zeigt sich nicht nur in seinen brillanten Figuren, sondern auch in seiner Fähigkeit, mit unterschiedlichen Charakteren zu interagieren und spontane Dialoge mit dem Publikum zu kreieren. Das macht er auf seine unverwechselbare Art und beweist beispiellose Vielfältigkeit mit einem, nein, allen Akzenten!

Cüneyt Akan

Wer erleben will, was Empathie bedeutet, muss Cüneyt einfach kennenlernen! Der Deutsch-Türke versteht es, auf charmante und liebenswerte Weise über Familie, Beruf und soziale Probleme zu sprechen. Natürlich immer mit einem kleinen Augenzwinkern.

Jonas Greiner

Jonas Greiner, der mit 2,07 Metern Körpergröße wohl größte Stand-Up-Comedian und Kabarettist Deutschlands, liefert in seinen Erzählungen spitze, freche und ironische Gesellschaftskritik und Alltagsgeschichten kombiniert mit hochkarätigem und erfrischendem Humor.

Lara Autsch

Lara Autsch! Auf den ersten Eindruck wirkt sie wie eine superwitzige, unangepasste Stand-Up Comedienne mit einer ansteckenden Lache. Und in Wirklichkeit...ist sie genau das! Auf der Bühne erzählt sie schräge Geschichten aus ihrem Leben. Von verstörenden Familienfeiern über abstruse Dating-Fails, phantasiert sie auch offen über ihren großen Wunsch, eines Tages mal in der Öffentlichkeit stillen zu können.

Leibssle

Leibssle philosophiert. Über die Entstehung von Württemberg. Die Gefahren im Kreisverkehr. Warum Männer Fleisch essen müssen. Oder was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat.

Dr. Lüder Warnken

Medizinische StandUp Comedy ganz nach dem Motto: "Scheiße, ein Notfall". Geschichten aus dem Alltag als Notarzt kombiniert mit Erlebnissen aus unzähligen Notfalltrainings.

Toby Rudolph

Toby Rudolph ist nicht nur ein Magier, sondern ein Zauber-Comedian, der seine Zuschauer mit einer einzigartigen Mischung aus verblüffenden Tricks und humorvollen Einlagen begeistert. Als echter „Zauber-Nerd“ versteht es Toby, seine magischen Fähigkeiten mit einer charmant-chaotischen Bühnenpräsenz zu verbinden. Seine Shows leben von einem schnellen Wechsel zwischen verblüffender Zauberei und unerwarteten Lachern, was ihn zu einem Publikumsliebling macht.

Diese Lokale sind dabei:

Blackbones Steakhouse

Campus Garden

Jägerhaus

Joe Penas

Parkhotel Heilbronn

Trappensee Restaurant

Weitblick - Ristorante da Franco (Golfanlage Talheim)

Das Speisen-Angebot in den Lokalen

Blackbones Steakhouse: Das Blackbones Steakhouse steht für erlesenes Fleisch von den besten Rindern, Stimmung wie in einem echt amerikanischen Steak-Restaurant und Leidenschaft für gutes Essen. Genießen Sie erlesene Fleischköstlichkeiten.

Campus Garden: Trend trifft auf Saisonalität. Die Küche konzentriert sich bewusst auf saisonale, trendig interpretierte Speisen und Gerichte aus der ganzen Welt. Stärken Sie sich vor Beginn der Show und genießen Sie einen unvergesslichen Abend.

Jägerhaus: Das Jägerhaus bietet Ihnen eine Vielfalt an schwäbischen und internationalen Speisen. Stärken Sie sich schon vor Beginn der Show und genießen Sie einen unvergesslichen Abend.

Joe Penas: Kompromisslos authentische mexikanische Speisen, saftige Steaks und eine riesigen Auswahl an Cocktails! Stärken Sie sich schon vor Beginn der Show und genießen Sie einen tollen Abend.

Parkhotel Heilbronn: Die Gäste dürfen sich neben anderen Leckereien insbesondere auf schwäbische Spezialitäten von Maultaschen bis Zwiebelrostbraten freuen.

Trappensee Restaurant: Die Traditionsküche mit mediterranen Einflüssen bietet eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Erlebnissen - kreativ, authentisch, frisch und abwechslungsreich. Lassen Sie sich von der Leidenschaft für hochwertige Zutaten und einer kreativen Zubereitung überzeugen und genießen Sie die Idylle des Trappensees.

Weitblick da Franco: Das Restaurant Weitblick da Franco bietet Ihnen italienisches Essen mit traditionellen und modernen Gerichten in mediterranem Ambiente. Stärken Sie sich schon vor Beginn der Show und genießen Sie einen tollen Abend.

Alle Infos und Tickets auf

www.spassix.de