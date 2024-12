Spassix Heilbronn kommt schon am 3. April zurück!

Im April geht die beliebte Spassix Comedy-Nacht nach zuletzt ausverkauften Veranstaltungen bereits in die nächste Runde. Das besondere Konzept von Spassix: In jedem der beteiligten Locations treten vier Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune. Dabei »wandern« die Comedians mit ihrem Programm von Bühne zu Bühne, während die Gäste in dem von Ihnen ausgewählten Lokal bleiben. Das Programm steht und in insgesamt acht Locations sind acht Comedians am Start: Käthe Kächele, Karl-Heinz Dünnbier, Christoph Maul, Jakob Friedrich, Michael Schönen, Der Storb, Oleg Weiß und Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp. Die Besucher gehen auf Tuchfühlung mit den Comedians – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Alle Locations bieten vorzügliche Küche - so kann man sich vor den Shows stärken und in den Pausen findet sich Zeit für gute Gespräche.

Do. 3. April, 8 Comedians, 8 Locations in und um Heilbronn

Diese Lokale sind dabei:

Altes Theater Heilbronn

Blackbones Steakhouse

Campus Garden

Jägerhaus

Joe Penas

Parkhotel Heilbronn

WEIN T RAUM Weingut Kurz-Wagner

Weitblick - Ristorante da Franco (Golfanlage Talheim)

Das Speisen-Angebot in den Lokalen

Blackbones Steakhouse: Das Blackbones Steakhouse steht für erlesenes Fleisch von den besten Rindern, Stimmung wie in einem echt amerikanischen Steak-Restaurant und Leidenschaft für gutes Essen. Genießen Sie erlesene Fleischköstlichkeiten.

Campus Garden: Trend trifft auf Saisonalität. Die Küche konzentriert sich bewusst auf saisonale, trendig interpretierte Speisen und Gerichte aus der ganzen Welt. Stärken Sie sich vor Beginn der Show und genießen Sie einen unvergesslichen Abend.

Jägerhaus: Das Jägerhaus bietet Ihnen eine Vielfalt an schwäbischen und internationalen Speisen. Stärken Sie sich schon vor Beginn der Show und genießen Sie einen unvergesslichen Abend.

Joe Penas: Kompromisslos authentische mexikanische Speisen, saftige Steaks und eine riesige Auswahl an Cocktails! Stärken Sie sich schon vor Beginn der Show und genießen Sie einen tollen Abend.

Parkhotel Heilbronn: Die Gäste dürfen sich neben anderen Leckereien insbesondere auf schwäbische Spezialitäten von Maultaschen bis Zwiebelrostbraten freuen.

WEIN T RAUM Weingut Kurz-Wagner: Die Gäste erwartet ein leckeres italienisches Catering von Antipasti über Pasta im Parmesanlaib und weitere italienische Köstlichkeiten. Dazu gibts die hochwertigen Gutsweine von Kurz-Wagner.

Weitblick da Franco: Das Restaurant Weitblick da Franco bietet Ihnen italienisches Essen mit traditionellen und modernen Gerichten in mediterranem Ambiente. Stärken Sie sich schon vor Beginn der Show und genießen Sie einen tollen Abend.

Diese Comedians sind dabei:

Käthe Kächele

Wenn Käthe Kächele im Stile eines schwäbischen Wirbelwindes die Bühne betritt, braucht es meist nur wenige Worte, bis der berühmte Funke unweigerlich auf das Publikum übergesprungen ist. Und schnell ist klar: Bei dieser Frau gibt es keine halben Sachen. Es heißt volle Kraft voraus: "Älles oder nix!". Und so entsteht aus dem Funken ein wahres Feuerwerk mit knackigen Pointen und schwäbischem Temperament.

Zurückhaltung ist für Käthe ein Fremdwort, sie platzt fast vor Energie. Ein Redeschwall nach dem anderen explodiert aus ihr heraus. Käthe ist frech, weiß alles besser, regt sich auf und bezieht Stellung. Gerne gegen das andere Geschlecht. Aber noch viel lieber für ihr eigenes.

Käthes Programm ist bunt und facettenreich, der Wiedererkennungswert beim Zuschauer omnipräsent. Käthe beleuchtet Skurrilitäten des Alltags und plaudert aus dem Nähkästchen. Gefragt oder ungefragt, sie gibt einfach ihren Senf dazu: Kindererziehung, Arbeitswelt, Shoppen, Technik oder Klimawandel. Käthe kennt sich aus, denn schließlich ist sie der Mittelpunkt im Schwabenland. Und am Ende geht jeder mit der Erkenntnis nach Hause: Käthe ist schlicht und ergreifend der weibliche Comedy-Wahnsinn.

Karl-Heinz Dünnbier

It's määätschig! Dieser Schwabe steckt wahrhaftig voller Wunder. Ja, er ist die schwäbische Wundertüte auf zwei Beinen. Karl-Heinz Dünnbier ist Kabarettist, Zauberer, Bauchredner und Entertainer, er ist ein begnadeter Wolkenwegschieber. Er verbindet klassische Elemente des Varietés mit Komik und Kabarett. Er zaubert und verzaubert zugleich. Der „Copperfield mit schwäbischer Seele" unterhält mit Einfallsreichtum und Ulk.

Peter Leonhard schlüpft in die Rolle des Varieté-Hausmeisters Karl-Heinz Dünnbier. Da die Künstler streiken, übernimmt kurzerhand der Hausmeister die Rolle der Artisten. Es wird seine Sternstunde und er zeigt, was er jahrelang geprobt und erlebt hat: Er verwandelt sich in einen charmanten Zauberer, filigranen Jongleur und Moderator voller Wortwitz. Treten Sie ein in den magischen Humor-Feinkostladen und genießen Sie köstlich-schwäbisches Varieté-Kabarett voller Magie!

Christoph Maul

In seinem brandneuen Programm "Live & Ungeprobt" entführt uns der charismatische Kabarett- und Comedy-Experte Christoph Maul in die unberechenbare Welt des Lebens – und das live, so wie es eben ist: ungeprobt und voller Überraschungen!

Das Leben als junger Vater ist eine Achterbahnfahrt voller unerwarteter Wendungen, und Maul bringt uns mit seinem einzigartigen Humor hautnah an die Höhen und Tiefen dieser Erfahrung heran. Dabei scheut er sich nicht, das Lachen aus den realen Momenten des Alltags zu ziehen, sei es im Umgang mit Nachbarn, Arbeitskollegen oder den Kuriositäten des Landlebens.

Jakob Friedrich

Wie müsste die Verfassung auf Schwäbisch lauten? Warum haben wir noch kein Bedingungsloses Grundeinkommen? Und was will eigentlich mein Kollege Volker von mir? Diesen und weiteren Fragen geht Jakob Fridrich in seinem 2. Soloprogrammmit dem Titel "Bissle denke beim Schaffe!" auf den Grund. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in den Arbeitsalltag der Schwäbischen Metall-und Elektroindustrie und imitiert dabei seine Kollegen so authentisch, dass man das Gefühl bekommt, mitten in der Montagehalle zu stehen. Jakob Friedrich überzeugt mit einem kurzweiligen und pointenreichen Programm, in dem nicht nur alltägliche Situationen, sondern auch wirtschaftliche und politische Zusammenhänge analysiert werden.

Michael Schönen

Michael Schönen ist der Dichterfürst unter den Comedians, ein sympathischer Sprachdompteur, erhardesker Reimkünstler und körperlich unsportlicher Wortakrobat. Er beweist, dass Gereimtes keineswegs out ist und Humor intelligent und komisch sein kann. Man nennt ihn nicht umsonst den Bud Spencer der Poesie, er ist lyrisch-komisch, pointiert und voller sprachspielerischer Finesse. Wo seine Reime einschlagen bleibt kein Auge trocken. Eine Verbindung aus Witz und Poesie, aus Comedy und Poetry – oder ganz einfach „Cometry“.

Der Storb

Wenn die künstliche Intelligenz kapituliert, Jeffrey Dahmer zu einem handzahmen Nachbarn wird und Aliens verängstigt die Erde wieder verlassen. Dann waren sie im zweiten Soloprogramm „Triggerwarnung“ von Daniel Storb. Diese musikalische mit Improvisationselementen gespickte Stand Up Comedy Show spricht Themen an, die zwar manchmal hart an der Grenze, aber immer ehrlich und authentisch sind. Nach über 10 Jahren als Radiocomedian, Comedypreisen wie den RTL COMEDY GRAND PRIX, den Stuttgarter Comedy Clash oder den Osnabrücker Comedy Slam ist Daniel Storb von den Bühnen Deutschlands und aus etablierten Comedyformaten wie Nightwash und dem legendären Quatsch Comedy Club nicht mehr wegzudenken. Ob Winetastings, Freunde mit Weber Grill oder Windeln für Erwachsene – Der Storb nimmt kein Blatt vor den Mund, was insbesondere als Radiomoderator eine gute Idee ist. Schnell, laut, ungezähmt – Der Storb ist ein Muss für Augen und Ohren.

Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp

Comedy und Kabarett vom Bauernhof - erleben Sie einen Ausnahme-Komiker - einen sensiblen Agrarphilosophen, gefangen im Körper eines gummigestiefelten Adonis; schon seit 1998 ist Heinrich - der Bauer Heinrich ohne Schäferlied - mit seinem Ford Granada unterwegs zu den kleinen und großen Bühnen im Lande! Heinrich stand schon viele Jahre auf der Bühne, als sich RTL dazu entschied, medienwirksam eine Frau für einsame Männer seines Berufsstandes zu suchen. Heinrich Schulte-Brömmelkamp - er wurde schon als der George Clooney der deutschen Comedy tituliert. Hiergegen legte Bauer Heinrich nach Prüfung der Vergleichsperson keinen Widerspruch ein. Ursprünglich als Radio-Comedy konzipiert und über 14 Jahre entsprechend umgesetzt, fand Heinrich auch den Weg ins Fernsehen, gastierte u.a. bei „Karnevalissimo“ im ZDF und „Immer wieder sonntags“ in der ARD.

Oleg Weiß

Krefeld, Deutschland – Was sagt eine chinesische Katze? Was haben Liebe und eine Portion Pommes gemeinsam? Und was bekommt man zu Weihnachten, wenn man zwanzig Omas und Opas hat? Die Antworten auf diese und weitere tiefgründige Fragen enthüllt der aufstrebende Krefelder Comedian Oleg Weiß in seinem neuen abendfüllenden Programm "Oleg Weiß Bescheid". Der Rheinländer mit charmantem osteuropäischem Akzent kam im Kindesalter nach Deutschland und hat sich Humor, Selbstironie sowie ein charakteristisch rollendes "R" sorgfältig bewahrt. In seinem Programm taucht er in sein Leben zwischen Altenpflege, Türsteherberuf und einem Informatik-Langzeitstudium ein und berichtet mit einem freundlichen Augenzwinkern wie man alle Herausforderungen des Alltags, mit Hilfe von Humor und einer positiven Lebenseinstellung erfolgreich meistern kann. Ob ihm dabei seine slawische Gelassenheit oder die angeblich "beste Wladimir Klitschko Parodie der Welt" öfter das Leben gerettet hat, bleibt ein Rätsel. Fest steht jedoch: Oleg Weiß wird aufgrund seiner hohen Pointendichte oft als "Kalaschnikow der deutschen Comedy" bezeichnet.