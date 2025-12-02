Spassix Heilbronn meldet sich zurück! (16.4.26)

Am Donnerstag 16. April ist wieder soweit: Die SPASSIX Comedy Nacht feiert ist wieder zu Gast in Heilbronn. Schon über 10.000 Gäste begeisterte die Kombination aus Kleinkunst und Kulinarik in der ganzen Region. Das geniale Erfolgsrezept für die Comedy-Nacht ist dabei ganz einfach erklärt: In jedem Lokal treten vier Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune. Dabei »wandern« die Comedians mit ihrem Programm von Bühne zu Bühne, während die Gäste in dem von ihnen ausgewählten Lokal bleiben, lecker essen und trinken und einen tollen Abend erleben. Für die Premiere hat SPASSIX ausschließlich Comedians mit reichlich Bühnenerfahrung, starken Pointen und Auftritten in bekannten TV-Formaten eingeladen. Ein Abend voller Spaß und Tuchfühlung mit den Comedians, guter Laune und kulinarischem Erlebnis ist garantiert!

SPASSIX Heilbronn in verschiedenen Lokalen am Do. 16. April 2026, alle Infos & Tickets ab dem 10.12. unter: www.spassix.de