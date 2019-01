»SPASSIX« in Heibronn

SPASSIX kehrt zurück! Nach dem Erfolg der ersten Comedy-Nacht geht es am 21. März in sieben Locations in Heilbronn, Neckarsulm und Talheim mit toller Unterhaltung weiter. Wie gehabt wandern die Comedians mit ihrem Programm. In jeder der teilnehmenden Locations treten fünf Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune.

Was könnte schöner sein, als ein lustiger Abend bei einer Comedy Show? Vielleicht mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten? Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken? Warum nicht alles miteinander kombinieren? Die SPASSIX Comedy-Nacht bietet die Gelegenheit dazu! Das Konzept, das sich bereits im letzten November etabliert hat, ist dabei ebenso einfach wie genial: in sieben Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale sind an Bord: Alex, Burgerheart, Jägerhaus, La Girafe und Osteria da Umberto (alle Heilbronn) sowie das Neckarsulmer Brauhaus und das Restaurant Weitblick (Golfanlage Talheim).

Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um 22.30. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Programme, die sich auf den Bühnen präsentieren:

× Erweitern Andreas Weber Andreas Weber

Andreas Weber steht als Single-Dad und frischgebackener Junggeselle vor den Herausforderungen der Erziehung zweier pubertierender Söhne. Der Stuttgarter Comedian präsentiert sich als Ratgeber für geschundene Männer-Nerven.

× Erweitern Robert Alan

Für ein weiteres Highlight sorgt Robert Alan. Er plaudert gerne aus seinem Leben. Beispielsweise, dass ihm das Bafögamt geschrieben hat, dass es sein Geld zurück möchte – worauf er geantwortet hat: »Ich hätte gerne meine 12 Semester zurück!« War das ganze Büffeln und Bong rauchen bei dem Comedian etwa umsonst? Nein, denn seit seinem Bachelor benutzt er auf der Bühne gerne Fremdwörter wie »Neophobie«. Sein Bühnenprogramm ist eben bestes Studentenfutter. Robert Alan sieht sich als »Modern Entertainer« einer Generation, die den Bologna Prozess trotz wasserdichtem Alibi verloren hat und sich nun auf Social Media Plattformen zu Tode amüsiert. Auf der anderen Seite hält er sich nur für einen Scharlatan, der die Wahrheit im Brokkoli sucht.

× Erweitern Serhat Dogan Serhat Dogan

Serhat Dogan hat sein Glück gefunden – und zwar da, wo es am unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln; als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya; und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Und dabei hat er festgestellt: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt – aber auf jeden Fall das lustigste.

× Erweitern Marius Jung Marius Jung

Marius Jung ist Entertainer und verfügt als Moderator, Sänger und Comedian über langjährige Bühnenerfahrung. Mit freier Schauspiel- und Gesangausbildung im Gepäck spielt und moderiert Marius seit den 90er-Jahren auf den Bühnen Deutschlands.

× Erweitern Foto: Christopher Huppertz Christoph Köhler Spassix Schwäbisch Hall

Christopher Köhler macht Schluss mit dem Image des langweiligen und braven Zauberkünstlers. Hokuspokus geht auch in lustig. Seine »Comedy Magic« kann man nicht beschreiben – man muss sie gesehen haben.

× Erweitern Nico Stank Nico Stank

Nico Stank begann seine Karriere als Musical-Darsteller und ist seit 2016 als Stand-up-Comedian tätig. Seine Bühnenerfahrung sammelte er im Finale des Mannheimer Comedy Cup, beim Nightwash Talent Award, beim Trierer Comedyslam und im Finale in der Quatsch Talentschmiede.

× Erweitern Johnny Armstrong Johnny Armstrong

Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem, dunklen Norden. In der Kategorie »Alternativ« verbreitet er schrägsten britischen Humor - auf Deutsch! Bekannt ist Armstrong für seine Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum Besten gibt.

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info Heilbronn, bei Cardon in Neckarsulm und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de.

