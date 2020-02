Spassix in Mosbach – 5 Comedians in einer Nacht

SPASSIX kehrt zurück! Nach dem ­Erfolg der ersten drei Comedy-­Nächte geht es am 20. März in fünf Locations in Mosbach mit toller Unterhaltung weiter. Wie gehabt wandern die Comedians mit ihrem Programm. In jeder der teilnehmenden Locations treten fünf Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune.

Was könnte schöner sein, als ein lustiger Abend bei einer Comedy Show? Vielleicht mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten? Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken? Warum nicht alles miteinander kombinieren? Die SPASSIX Comedy-Nacht bietet die Gelegenheit dazu! In fünf Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Diese Locations in Mosbach sind wieder mit an Bord: Ludwig, Wild Bill‘s Saloon, Schützenstadl, die Mensa der Neckar-Odenwald-Kliniken und dieses Jahr neu mit dabei ist die Burg Hornberg. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um 22:30 Uhr. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind ganz unterschiedliche Programme, die sich auf den Bühnen präsentieren:

Als Berhane mit 6 Jahren nach Deutschland kam, hatte er praktisch nichts, nicht einmal einen Nachnamen. Er musste in einer Stadt aufwachsen, die nur die ganz Harten überleben: Heidelberg. Das Eich ist wieder da! Oder besser gesagt: Immer noch! Seit sage und schreibe ZEHN Jahren ist Frankens entspanntester Exportschlager auf den Bühnen der Republik und mittlerweile auch auf Kreuzfahrtschiffen weltweit als Spaßmacher unterwegs. Unser nächster Comedian ist Nizar, der mit seinen Witze-Clips und seiner ansteckenden Lache einen Eroberungsfeldzug durch alle sozialen Medien geführt und dabei Millionen von Fans erreicht hat. Als Kreuzung aus Eddie Murphy (Humorfarbe) und einem Hobbit (die Größe) verbreitet Nizar also nicht mehr nur im Netz gute Laune. Jörg Kaiser ist der personifizierte fränkische Frohsinn. Er frotzelt frisch und frei über fröhliche Frühaufsteher, frustrierte Frostbeulen, freche Fragensteller, friedliche Frühstücksfernseher, frostige Frühlingsblumen, frühreife Früchtchen und andere fragwürdigen Frohnaturen. Was bleibt schon einem Kevin in Deutschland, wenn nicht der Humor? Kevin Ray steht für eine junge Generation der Stand Up Comedy: cool, crazy und chaotisch. Mit einer riesigen Portion Selbstironie und schnellen Pointen berichtet der 25jährige aus seinem Leben als Alpha-Kevin. Was darin besonders zählt? Seine Freunde! Und natürlich das alltägliche Chaos!

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info und RNZ (MOS) und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de

4. SPASSIX Comedy-Nacht 5 Locations, 5 Comedians, Fr. 20. März Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Mosbach www.spassix.de