SPASSIX in Winnenden in sieben Lokalen!, 06.11.25

Am 6. November geht es weiter - sieben Comedians kommen und spielen in sieben Lokalen. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Diese Comedians sind dabei: Berhane Berhane (Deutscher als Du), Dennis Boyette (Lachen, aber wann?), Jörg Kaiser (Schmarrn-Hinweise), Michael Schönen (Cometry), Oleg Weiß (Oleg Weiß Bescheid), Stefan Kurz (Schwäbische Comedy) und Maurice Grange (Zauber-Comedy).

Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows. In jedem Lokal treten an diesem Abend ab 19:30 Uhr vier Comedians auf. Einlass in den Lokalen ist 18 Uhr. In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, sodass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können. unterhalten kann. Tickets gibt es ausschließlich als E-Ticket auf der Homepage. Mit dem Gruppenticket kann man ab 5 Personen drei Euro sparen! Jetzt muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen:

Altes Rathaus: Kreative Kulinarik im historischen Ambiente trifft auf moderne Interpretation klassischer Gerichte. Fachwerk am Rathaus: Frische, regionale und saisonale Gerichte, Auswahl an Pizza und Pastagerichten. Kulinarische Vielfalt und traditionelle Aromen in moderner Interpretation. Glückskind: Salat, Flammkuchen oder Pinsa – hier ist für Jeden etwas dabei. Das Bier kommt aus der Braumanufaktur Schönbuch und der Wein vom Weingut Siegloch aus Winnenden. Markthalle: Vielfältiges Handwerk unter einem Dach: traditionelle Metzgerei-Produkte bis hin zu Käse, Salate, Antipasti und Backwaren. Zu SPASSIX wird es ein spezielles Angebot geben. Schwabenalm: Auf der Karte stehen schwäbische Klassiker wie hausgemachte Spätzle und saisonale Spezialitäten, die Tradition mit kreativen Akzenten verbinden. Sedemiwa: Eine Vielfalt an kreativen Speisen bis hin zu deftigen Pinsas wie Margherita, Salami oder Rucola-Schinken-Burrata, eine große Auswahl an Salaten und anderen kleinen, feinen Gerichten. Turmstüble: Große Auswahl an Bieren, Spirituosen und Weinen. Leckere Bistro-Snacks wie Pizza, Flammkuchen, Wurstsalat und kleine Snacks - von Schwäbisch bis Bella Italia.

SPASSIX Comedy-Nacht Winnenden, Do. 6. November, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr, Gruppenticket 23 €, Das Gruppenticket gilt ab 5 Personen und ist nur online verfügbar, Einzelticket 26 €, 30 € an der Abendkasse (falls noch verfügbar), E-Tickets und alle Infos unter www.spassix.de