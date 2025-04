SPASSIX Open-Air Heilbronn am 7.8.25

SPASSIX – Die Comedy Nacht blickt nun schon auf sieben erfolgreiche Comedy-Nächte in Heilbronn zurück. Alle fanden im April und im November statt – immer »Indoor«. Nun geht SPASSIX »Open Air« - am Donnerstag, den 7. August kommen fünf Comedians und bespielen fünf Open-Air-Bühnen in und um Heilbronn. Alle Comedians bringen SPASSIX-Erfahrung mit und sind bekannt aus den gängigen TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash. Sie werden die Besucher erstmals im Freien bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert – dann man sitzt auch beim Open-Air-Format nur wenige Meter vor der Bühne! Das erfolgreiche und besondere Konzept von SPASSIX bleibt: In jeder Location treten an diesem Abend jeweils vier Comedians in vier Shows nacheinander auf. Die Locations selbst sind recht unterschiedlich: Das Heilbronner Jägerhaus ist bereits siebenfach SPASSIX-erprobt und verlagert nur die Spielstätte in den großen Biergarten. Auch das Weingut Kurz-Wagner auf dem Haigern zwischen Talheim und Flein war schon mehrmals dabei – dort findet das Event im schönen Innenhof statt. Neu dabei ist das neu eröffnete Restaurant pane e vino im Golfclub Schloss Liebenstein in Neckarwestheim. Ebenfalls erstmals dabei sind die Lauffener Weingärtner. Im Innenhof der Genossenschaft, wo sonst das legendäre Lauffener Weinfest stattfindet, bietet sich eine schöne Kulisse für SPASSIX. Die fünfte Location ist der Biergarten des erst kürzlich umgebauten RoadHouse in Heilbronn-Böckingen. Die Comedians sind Leibssle, Bademeister Schaluppke, Berhane Berhane, Christoph Maul und Henning Schmidtke. Tickets sind immer bezogen auf die jeweilige Location. Diese gibt‘s bereits im ermäßigten Vorverkauf - Online als E-Ticket und als Hard-Ticket vor Ort bei allen Locations.

Do. 7. August, 19:30 Uhr, 5 Bühnen in und um Heilbronn, Tickets im Vorverkauf: 23 € (bis 31.5.25), 26 € (1.6. bis 6.8.25), Abendkasse: 30 € (sofern noch verfügbar), www.spassix.de

Diese Lokale sind dabei:

Jägerhaus, Heilbronn

Weingut Kurz-Wagner, Talheim

pane e vino, Golfclub Schloss Liebenstein, Neckarwestheim

Lauffener Weingärtner eG

RoadHouse, Heilbronn-Böckingen

Diese Comedians sind dabei:

Bademeister Schaluppke

Die chlorreichen Tage im altgedienten Brennpunktbad von Bademeister Schaluppke sind vorbei! Das Bad muss einer Sanierung unterzogen werden, und Rudi steht vor der Herausforderung, sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Da Fachkräfte im Schwimmbad überall gesucht sind, begibt sich Rudi auf eine abenteuerliche Odyssee durch die deutsche Bäderlandschaft. Begleitet ihn auf seiner Reise durch Themen-Thermen, Wellness-Oasen und Erlebnis-Bäder. In Badeanstalten bringt er pubertierenden Mädchen und ihren nervigen Mamis das „Mer-Maiding“ bei. Taucht ein in unbekannte Welten des feuchten Milieus, die ein erfahrener Bademeister noch nie zuvor erblickt hat. Und wie immer geht Rudi mit seinem unverkennbaren Humor und einer klaren Ansage vor: Alle ab in die Dusche! Schaluppke war noch nie so wertvoll wie heute. Egal, wo Rudi auftaucht, er ist stets der richtige Mann am falschen Ort.

Leibssle

Im neuen Programm „Alles schäps“ lässt Grauer seinen Leibssle mehr denn je dafür kämpfen, alles in der Welt wieder geradezuziehen, was dessen Ansicht nach schiefliegt. Sei es die Verhunzung der deutschen Sprache, das selbstfahrende Auto oder der heimische Weltfrieden. Alles selbstverständlich mit Auswirkung rund um den Globus. Was und vor allem wie dieser knitze Leibssle esschafft, seine eigene schiefe Ebene zur Ausbalancierung alles Andersschiefen einzusetzen, ist echt, authentisch und saukomisch. Seit über zwanzig Jahren präsentiert der Kabarettist, Musiker und Autor Eckhard Grauer seinen schwäbischen Binnenphilosophen Leibssle auf der Bühne. Als Urgewalt mit großartiger Präsenz poltert und charmiert sich der verquere Recke quer durch die Themenwelt aller Stammtisch-Parolisten. Es gelingt ihm, sich geschickt und trotzig abseits von Maultaschen- und Trollingerklischees durch die Untiefen des täglichen Lebens zu lavieren.

Henning Schmidtke

In seinem neuen Programm „Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!“ – Die Show zum Erfolgsbuch zieht Schmidtke wieder alle Comedy-Register. Die Welt geht den Bach runter? Nee, freuen Sie sich! Henning Schmidtke beweist Ihnen nämlich das Gegenteil. Es geht nicht darum, Probleme zu ignorieren, sondern auch mal die Erfolge anzuerkennen. In seinem Mix aus Standup Comedy und lässigem Infotainment präsentiert er verblüffende Entwicklungen, von denen kaum jemand etwas weiß, weil sie keine Schlagzeile wert sind. Fazit: Fast alles geht den Bach hinauf! Früher war eigentlich alles schlechter. Zurück in die 80er Jahre? Das will doch keiner – es sei denn, man hat Bock auf Zahnschmerzen, AIDS und Milli Vanilli. Heute sind wir friedlicher, intelligenter, und wir duften auch besser. Mitreißend, humorvoll und mit aktuellen Zahlen belegt er ein erstaunliches Phänomen: Wir haben die Welt verbessert und es gar nicht gemerkt.

Christoph Maul

In seinem brandneuen Programm „Live & Ungeprobt“ entführt uns der charismatische Christoph Maul in die unberechenbare Welt des Lebens: ungeprobt und voller Überraschungen! Das Leben als junger Vater ist eine Achterbahnfahrt voller unerwarteter Wendungen, und er bringt uns mit seinem Humor hautnah an die Höhen und Tiefen dieser Erfahrung heran. Doch nicht nur das Private steht im Fokus, sondern auch der Blick auf die große Bühne der Welt – von regionalen Ereignissen bis hin zu globalen politischen Entwicklungen. Highlight dieses Programms ist die Spontaneität, die jedem Abend eine einzigartige Note verleiht. Es wird niemals geprobt, denn Maul passt sich den unterschiedlichsten Gegebenheiten an – sei es die Region, die Location, oder die tagesaktuellen Ereignisse. Jeder Abend ist eine maßgeschneiderte, unvergessliche Erfahrung für das Publikum. Christoph Maul bringt eine Lebendigkeit auf die Bühne, die den Zuschauern das Lachen in die Herzen zaubert.

Berhane Berhane

Berhane Berhane’s Solo Deutschland Tour – „Deutscher als Du“ Berhane Berhane rockte zweimal die SAP Arena mit seinen Gast- Kurzauftritten bei Bülent Ceylan. Nicht nur das Publikum, sondern auch Bülent selbst war mehr als begeistert: „Der Typ ist so geil!“ Jetzt geht Berhane Berhane endlich mit seinem zweiten Solo-Programm auf Tour. „Deutscher als Du“ lässt dabei wirklich keine Lacher offen. Die großen Fragen unserer Zeit wie „Schafft der Beamte überhaupt irgendwas?“, „Kann ich als Afrikaner Beamter werden?“ oder „Wer überprüft denn überhaupt das Finanzamt?“ sind nur einige derer, die Berhane aus seinem einzigartigen Blickwinkel beleuchtet. Am Ende steht die Frage „Wer ist denn nun der Deutsche hier?“ – genauso wie „wie oft hast du dich selbst ertappt?!“ Seid dabei und lasst euch diese Lach- Garantie nicht entgehen...