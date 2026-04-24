SPASSIX Schwäbisch Hall: Voller Erfolg mit lauten Lachern und leckerem Essen

Zum dritten Mal machte die SPASSIX Comedy-Nacht Halt in Schwäbisch Hall – und erneut erwies sich die Veranstaltung als voller Erfolg. Die beteiligten Lokale waren bestens gefüllt, die Stimmung ausgelassen und das Fazit von Veranstaltern, Gastronomen und Künstlern durchweg positiv. Während die Comedians im Laufe des Abends von Lokal zu Lokal wechselten, blieb das Publikum an Ort und Stelle und konnte so vier Shows in vertrauter Atmosphäre genießen.

Sechs Comedians sorgten an diesem Abend dafür, dass die Lachmuskeln des Publikums ordentlich beansprucht wurden – und das mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Als einer der größten Publikumslieblinge erwies sich Berhane Berhane. Er überzeugte mit seinem authentischen, sympathischen Auftreten und nahm das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch kulturelle Unterschiede und persönliche Erlebnisse. Seine lockere Art und sein feines Gespür für Pointen sorgten für laute Lachanfälle. In seiner letzten Show in der Eventscheune des Landhaus zum Rössle überzog Berhane Berhane sein Programm und spielte einfach noch eine halbe Stunde länger – sehr zur Begeisterung des Publikums. Bademeister Schaluppke brachte mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Ruhrpott-Charme, Alltagsbeobachtungen und musikalischen Einlagen das Publikum schnell auf Betriebstemperatur. Mit viel Selbstironie und trockenem Humor erzählte er Geschichten aus dem Leben eines „Bademeisters“, die weit über den Beckenrand hinausgingen. Henning Schmidtke hingegen setzte auf kluge Satire und Infotainment. Mit Wortwitz und einem Blick für gesellschaftliche Absurditäten gelang es ihm, aktuelle Themen humorvoll auf den Punkt zu bringen, ohne dabei belehrend zu wirken. Seine Auftritte waren ebenso unterhaltsam wie zum Nachdenken anregend. Michael Schönen brachte eine ordentliche Portion Energie auf die Bühne und überzeugte mit seiner einzigartigen Mischung aus Stand-up und Poesie. Der selbst ernannte „Bud Spencer der Poesie“ präsentierte sich sprachgenau, intelligent und dabei jederzeit urkomisch. Für eine ganz eigene Note sorgte Pete the Beat, der mit Beatboxing auf höchstem Niveau begeisterte. Was er allein mit Stimme und Mikrofon auf die Bühne brachte, ließ das Publikum staunen – und gleichzeitig lachen, denn seine Performance war nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch voller Humor und überraschender Wendungen. Komplettiert wurde das Line-up von Tim Percovic, der mit seinem entspannten Auftreten und pointierten Beobachtungen überzeugte. Mit einem feinen Gespür für Timing und einer angenehmen Bühnenpräsenz gelang es ihm, das Publikum schnell für sich zu gewinnen und den Abend gelungen abzurunden.

Bei der 3. SPASSIX Comedy Nacht in Schwäbisch Hall blieb kein Auge trocken. Klar also, dass es weitergeht – und zwar schon sehr bald. Das SPASSIX Open Air in Heilbronn kommt nach seiner erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr zurück, und zwar am 13. August.