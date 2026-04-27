Spider Murphy Gang, 08.05.26

Dass Rock’n’Roll auch auf Bayrisch funktioniert, hätten sich weder Chuck Berry noch Elvis Presley träumen lassen. Doch die Spider Murphy Gang bewies das Gegenteil. Mit München-Hits wie Skandal im Sperrbezirk und Schickeria stürmten sie in der Zeit der Neuen Deutschen Welle die Charts und wurden zu Kult. Ihr musikalisches Herz schlägt jedoch für das Erbe der amerikanischen 50er-Jahre. Genau dieser authentische Rock’n’Roll prägt ihre energiegeladenen Live-Konzerte bis heute. Mit Spielfreude, Humor und Leidenschaft begeistern sie Generationen von Fans. Als einzige deutschsprachige Tribute-Band werden sie auf der Website von Chuck Berry neben den Scorpions geführt – ein besonderer Ritterschlag für die Münchner Band. alh

Spider Murphy Gang, Fr. 8. Mai, 20 Uhr, K3N Nürtingen, diehalle.de