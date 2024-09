Nummern wie »Schickeria«, »Wo bist du?« und »Mir san a bayrische Band« begeistern noch heute Jung und Alt. Der größte Charterfolg aber war »Skandal im Sperrbezirk«. Jeder kennt Textteile dieses Hits und so mancher kann sich auch noch an Rosis Nummer erinnern. Die Konzerte der Gang sind meistens ausverkauft, wie auch die Jubiläumsauftritte der Band im Münchner Zirkus Krone. Der Name der Combo stammt übrigens aus dem Elvis-Klassiker »Jailhouse Rock«. In dem Lied ist vom Gangster »Spider Murphy« die Rede. Die Spider Murphy Gang gilt für viele Menschen immer noch als Speerspitze der Neuen Deutschen Welle, doch sie ist eine bayerische Band - noch dazu eine Rock´n´Roll Band durch und durch. Bis heute sind sie ihren Wurzeln treu geblieben. Bei ihren Konzerten spielen sie nicht nur ihre eigenen Hits, sondern bedienen sich auch ganz gerne im Rock’n’Roll- und R&B-Fundus von Bill Haley bis Otis Spann oder Chuck Berry.

Sa. 26. Oktober, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de