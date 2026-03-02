Spider Murphy Gang – „Unplugged" 8.3.26

Dass Rock’n‘Roll auch auf bayrisch geht, hätten sich Chuck Berry und Elvis in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Doch die Spider Murphy Gang – die Band von Barny Murphy und Günther Sigl – hat’s bewiesen: Die Jungs spielen sich nämlich seit geraumer Zeit mit bayrischer Mundart, bestem Rock’n’Roll und viel Elan durch Deutschlands Konzerthallen – und zwar mit ungebremstem Erfolg.

Im Zuge der Neuen Deutschen Welle sorgten die Vollblut-Rocker für Furore, als sie mit ihren München-Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ die Charts stürmten. Ihr eigentliches Handwerk bleibt aber nun mal das Erbe der amerikanischen 50er – und die rocken gestern wie heute. Auf den Konzerten versprüht die SMG Spielfreude und gute Laune, dass niemand denken könnte, hier die Bandmitglieder aus den Achtzigern vor sich zu haben.

Sicher ist es für die leidenschaftlichen Bayern ein ganz persönlicher Ritterschlag, dass sie auf Chuck Berry´s Website als einzige deutschsprachige Tribute-Band neben den Scorpions gelistet sind. Und so sind die Live-Konzerte der Spider Murphy Gang auch heute noch packende Performances dieser exzellenten Band, die den Rock’n‘Roll im Blut und in den Fingern hat.

Alle Infos zum Auftritt am 8. Mai im K3N Nürtingen gibt es hier.