Spoken Arts Festival 2026 in Stuttgart, 12. bis 17.11.26

Vom 12. bis 17. November bringt das Spoken Arts Festival zum vierten Mal die Vielfalt des gesprochenen Wortes auf Stuttgarts Bühnen. Unter dem Motto »Hoffnung verlangt nach Handlung« verbindet das Festival Literatur, Schauspiel, Musik, Performance und gesellschaftspolitischen Diskurs. Im Mittelpunkt stehen Formate, die Grenzen zwischen der Sprache und anderen künstlerischen Ausdrucksformen überwinden. Zu den Höhepunkten des Festivalprogramms zählt die Eröffnung im Im Wizemann mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mithu Sanyal, dem Schauspieler Felix Klare, der Moderatorin Kimsy von Reischach, einem eigens zusammengestellten Sprechchor unter Leitung des Wortkünstlers Timo Brunke sowie weiteren Gästen.

Expand Foto: Björn Klein

Auch Musik und Popkultur erhalten ihren Platz: Bei »Aus der Mitte entspringt ein Hit« treffen Songtexte und Performance aufeinander und Rap-Performances erweitern das Programm um aktuelle Perspektiven der Popkultur. Literarischer Höhepunkt des Festivals ist der sechsstündige Lesemarathon von Miguel de Cervantes’ »Don Quijote von der Mancha« am 14. November im Schauspiel Stuttgart. Am darauffolgenden Tag treffen bei einer Autor*innenmatinee unter anderem Regisseurin Doris Dörrie, Schriftsteller*innen Ilona Hartmann und Kaleb Erdmann sowie Ingeborg Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek aufeinander. Weitere Akzente setzen eine Revue zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe, ein Generationendialog (ältere und jüngere Stimmen treffen aufeinander) sowie eine szenische Lesung nach Ernst Strouhals »Vier Schwestern«.

Spoken Arts Festival, Do. 12. bis Di. 17. November, verschiedene Spielorte, Stuttgart, alle Infos & Termine: www.spoken-arts-festival.de