Sprachakrobatik, Musikkabarett mit Comedian Bodo Wartke am 2. Oktober in Schwäbisch Gmünd

Abera Kadabera! Feiner Sprachwitz, überraschende Reime, virtuoses Klavierspiel und ein gehöriger Schuss Leichtigkeit: In seinem siebten Klavierkabarettprogramm bringt Bodo Wartke Sprache, Musik und Humor auf den Wunderpunkt. Als Entertainer, Poet und Geschichtenerzähler lauscht Wartke dem Alltag seine absurd-komischen und manchmal erstaunlichen Begebenheiten ab. Mit großer Spielfreude verdichtet er sie zu Liedern, Gedichten und Geschichten und nimmt dabei die Phänomene unseres Miteinanders ins Visier. Wortakrobatisch tänzelnd schöpft er aus dem Reichtum der deutschen Sprache, entdeckt verborgene Wortschätze und stellt der Macht der Gewohnheit das Staunen entgegen. Dabei zeigt sich immer wieder seine besondere Fähigkeit, aus scheinbar Nebensächlichem überraschende Gedanken und pointierte Geschichten zu entwickeln. So wird ein vermeintlich banales Druckerproblem plötzlich zur identitären Krise eines technischen Geräts, das im falschen Körper steckt. Das aus Kinderreimen bekannte „Eierloch“ löst beim schlaftrunkenen Musiker einen haarsträubend absurden und zugleich philosophischen Bewusstseinsstrom aus. Bekannte Zungenbrecher verwandelt Wartke in Gedichte und anarchische Kurzgeschichten, die er rappt und mit Klavier oder Cajon durch musikalische Genres schickt: Rhythm ’n’ Poetry als Zungenbrecher-Slam. Sprache wird dabei zum musikalischen Material, aus Silben und Lauten entstehen rhythmische Überraschungen, Pointen und kleine Welten für sich. Musikalisch bewegt sich Wartke souverän zwischen Pop- und Hochkultur. In einer augenzwinkernden Ode an das Mixtape und die Liebeshits der Achtziger erinnert er an vergangene Klangwelten. Eine bissige Mansplaining-Parodie wird zum Rock ’n’ Roll, während er sich komödiantisch der Zwölftonmusik nähert und sie kurzerhand als Ausdruck des demokratischen Gedankens feiert. In einer lyrischen Klassik-Adaption nimmt er das Publikum schließlich mit auf eine zarte Reise zum Mond – und eröffnet dabei ganz nebenbei eine neue Perspektive auf die Welt. Bei aller Leichtigkeit haben auch ernste Töne ihren Platz. Nachdenklich blickt Wartke auf früh erlernte und ungesunde Verhaltensmuster, die unser Leben prägen können. Er hinterfragt Frauenfeindlichkeit und die radikale Auslegung religiöser Dogmen. Gleichzeitig bleibt Raum für Hoffnung: Wie könnte eine Welt aussehen, in der die wunden Punkte der Menschheit überwunden sind? Gerade dieser Wechsel zwischen Albernheit und Nachdenklichkeit macht den Reiz des Programms aus. Lachen und Nachdenken liegen dicht beieinander und lassen das Publikum die eigene Perspektive wechseln. Auf dem Weg dorthin darf und soll es Versprecher, Stolperer und unerwartete Wendungen geben. Bodo Wartke lädt sein Publikum ein, gemeinsam mit ihm bis zum Wunderpunkt zu gehen.

Bodo Wartke

Fr. 2. Oktober, 20 Uhr, Congress Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, provinztour.com