Square City Stompers, 24.06.26

Jung, energiegeladen und mitreißend – diese Swingband beweist, dass Jazz alles andere als verstaubt ist. Mit ihrer Spielfreude und authentischen Bühnenpräsenz verwandelt das Ensemble jedes Konzert in ein stimmungsvolles Erlebnis voller Rhythmus und Lebensfreude. Treibende Beats, virtuoses Klavierspiel, pulsierende Kontrabasslinien sowie der warme Klang von Saxophon und Klarinette prägen den charakteristischen Sound der Band. Zwischen schwungvollen Swing-Nummern und gefühlvollen Balladen entsteht eine Atmosphäre, die gleichermaßen zum Tanzen und Genießen einlädt. Frontfrau Seyda Sibel führt mit ihrer ausdrucksstarken Stimme charmant durch den Abend.

Square City Stompers, Mi. 24. Juni, 20.30 Uhr, Tresor am Weberpark, Göppingen, www.jazz-ig.de